獨／軍備局研製新式步槍瞄準鏡 上士夾帶偷藏內務櫃被抓包

陸軍將更換2萬5000支T112新式戰鬥步槍，為增加精準度軍備局四○一廠生產具四倍光學放大的「TS112式近戰瞄準鏡」，廠內楊姓上士涉嫌將204個目鏡、稜鏡等生產料件夾帶出庫房，分批藏在寢室，軍方驚覺短缺，大動員搜尋才找到，檢方依貪汙侵占公有財物罪嫌起訴。

檢方起訴指出，四○一廠今年4月10日簽准向廠商採購TS112式近戰瞄準鏡的軍品料件，包括「目鏡ㄧ」、「目鏡二三膠合」、「物鏡一二膠合」、「稜鏡ㄧ」及「稜鏡二」等5項共1050件，6月在軍方庫房交貨、清點。

因應抽驗需求，又考量料件易刮傷且保存不易，軍方決定不拆完整包裝，而將其中204件裝成第5箱以便抽驗；7月時裝配修驗所張姓一兵奉命入庫取貨，他未注意因抽驗另裝成的第5箱，只領出未經抽驗的4箱共846件。

檢方查出，楊姓上士見狀趁7月至9月間，把第五箱內料件分次以藏在衣物內躲避監視器夾帶出庫房，把第五箱內的204件價值24萬多元的目鏡、稜鏡等料件分別藏在宿舍儲藏室、鄰兵置物櫃及寢室內務櫃，以此侵占。

今年9月20日裝修所士官長下令清點驚覺短少，楊身為庫房管理員卻推諉查無料件，隨後跑到庫房將第5箱紙箱攜出放到回收區；四Ｏㄧ廠上下動員搜尋，9月27日監察官在楊男寢室、對面儲藏室及鄰兵內務櫃全數找到，並由憲兵隊將楊移送偵辦。

檢方訊時，楊男否認監守自盜，表示沒參與採購、驗收，入庫房時也非他接收，也不確定張姓一兵來領的時候是否遺漏，雙方沒確實清點，不知為何查獲遺失物會在他寢室；但張證稱，沒領出抽驗物料，只領其中4箱也未清點數量。

檢方勘驗監視器，發現楊9月20日中午11點至下午5點，有將第五箱紙箱、箱內不明物取出庫房藏匿，再比對管制進出紀錄，確認楊9月20日值班。

檢方比對人證、物證等，認為楊男嫌疑重大，其夾帶國軍的公有財物出庫房，藏匿自身寢室侵吞入己，依貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌起訴，該條法定刑處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

商品推薦