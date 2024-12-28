獨／軍備局研製新式步槍瞄準鏡 上士夾帶偷藏內務櫃被抓包
陸軍將更換2萬5000支T112新式戰鬥步槍，為增加精準度軍備局四○一廠生產具四倍光學放大的「TS112式近戰瞄準鏡」，廠內楊姓上士涉嫌將204個目鏡、稜鏡等生產料件夾帶出庫房，分批藏在寢室，軍方驚覺短缺，大動員搜尋才找到，檢方依貪汙侵占公有財物罪嫌起訴。
檢方起訴指出，四○一廠今年4月10日簽准向廠商採購TS112式近戰瞄準鏡的軍品料件，包括「目鏡ㄧ」、「目鏡二三膠合」、「物鏡一二膠合」、「稜鏡ㄧ」及「稜鏡二」等5項共1050件，6月在軍方庫房交貨、清點。
因應抽驗需求，又考量料件易刮傷且保存不易，軍方決定不拆完整包裝，而將其中204件裝成第5箱以便抽驗；7月時裝配修驗所張姓一兵奉命入庫取貨，他未注意因抽驗另裝成的第5箱，只領出未經抽驗的4箱共846件。
檢方查出，楊姓上士見狀趁7月至9月間，把第五箱內料件分次以藏在衣物內躲避監視器夾帶出庫房，把第五箱內的204件價值24萬多元的目鏡、稜鏡等料件分別藏在宿舍儲藏室、鄰兵置物櫃及寢室內務櫃，以此侵占。
今年9月20日裝修所士官長下令清點驚覺短少，楊身為庫房管理員卻推諉查無料件，隨後跑到庫房將第5箱紙箱攜出放到回收區；四Ｏㄧ廠上下動員搜尋，9月27日監察官在楊男寢室、對面儲藏室及鄰兵內務櫃全數找到，並由憲兵隊將楊移送偵辦。
檢方訊時，楊男否認監守自盜，表示沒參與採購、驗收，入庫房時也非他接收，也不確定張姓一兵來領的時候是否遺漏，雙方沒確實清點，不知為何查獲遺失物會在他寢室；但張證稱，沒領出抽驗物料，只領其中4箱也未清點數量。
檢方勘驗監視器，發現楊9月20日中午11點至下午5點，有將第五箱紙箱、箱內不明物取出庫房藏匿，再比對管制進出紀錄，確認楊9月20日值班。
檢方比對人證、物證等，認為楊男嫌疑重大，其夾帶國軍的公有財物出庫房，藏匿自身寢室侵吞入己，依貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌起訴，該條法定刑處無期徒刑或10年以上有期徒刑。
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言