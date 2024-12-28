陸戰隊員自戕 事發三芝營區為敏感國安重地

海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營警衛四連三芝哨，今（28）晩肇發一名下士持制式步槍自傷，目前正搶救中。而事發營區疑為海軍監偵指揮部位於三芝大片頭的芝通營區。包括同一地點的海鋒飛彈中隊。士官自傷原因尚不明。

據了解，士兵自傷時槍隻處在「連發」模式，傳彈匣內10發子彈被打光，但因槍口偏離，有初始一發子彈擊穿下顎，軍方緊急送至淡水馬偕紀念醫院進行搶救中，目前無意識。但軍方今晚否認10發子彈被打光的說法，堅稱僅擊發1枚子彈。

海軍陸戰隊指揮部表示，所屬防空警衛群潘姓士官於今（28）日18時許執勤期間，因不明原因疑似自我傷害，單位即送醫救治，並封鎖現場，全力配合憲檢調查釐清案情；另陸戰隊指揮部已立即聯繫家屬及檢派高階幹部前往協處。

據了解，事發地點為海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營警衛四連三芝哨，疑為海軍部屬在當地大片頭負責微波傳送位任務的芝通營區，有國軍迅安專案天線場；對面則是正在整建中的海鋒飛彈營區，地點敏感，屬國安重地。

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