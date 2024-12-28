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三芝陸戰隊士官持槍自傷 憲警偵辦中

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海軍陸戰隊防空警衛群一名潘姓士官於執勤期間因不明原因疑似自我傷害，警方及憲兵調查釐清案情。圖／聯合報系資料照
海軍陸戰隊防空警衛群一名潘姓士官於執勤期間因不明原因疑似自我傷害，警方及憲兵調查釐清案情。圖／聯合報系資料照

海軍陸戰隊指揮部今晚表示，所屬防空警衛群潘姓士官於晚間6點許執勤期間，因不明原因疑似自我傷害，單位即送醫救治，並封鎖現場，全力配合憲檢調查釐清案情；另陸戰隊指揮部已立即聯繫家屬及檢派高階幹部前往協處。

據了解，潘姓下士服役於陸戰隊基地警衛二營警衛四連，89年次，基隆市人，110年7月入伍，111年9月到職，晚間6點因不明原因持槍自傷，經單位派遣救護車送往淡水馬偕醫院急救，全案正由淡水警方及新北憲兵隊聯合偵辦中。

陸戰隊強調，將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，建立愛惜生命認知，避免憾事再生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

淡水 陸戰隊

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