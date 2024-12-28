三芝陸戰隊士官持槍自傷 憲警偵辦中
海軍陸戰隊指揮部今晚表示，所屬防空警衛群潘姓士官於晚間6點許執勤期間，因不明原因疑似自我傷害，單位即送醫救治，並封鎖現場，全力配合憲檢調查釐清案情；另陸戰隊指揮部已立即聯繫家屬及檢派高階幹部前往協處。
據了解，潘姓下士服役於陸戰隊基地警衛二營警衛四連，89年次，基隆市人，110年7月入伍，111年9月到職，晚間6點因不明原因持槍自傷，經單位派遣救護車送往淡水馬偕醫院急救，全案正由淡水警方及新北憲兵隊聯合偵辦中。
陸戰隊強調，將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，建立愛惜生命認知，避免憾事再生。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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