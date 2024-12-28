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錯誤手槍臥射瞄準照遭炎上 前特勤將領建議正確姿勢

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
網傳國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。圖/翻攝臉書軍事社群網頁
網傳國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。圖/翻攝臉書軍事社群網頁

網路流傳一幀國軍官兵在野外實施手槍臥射訓練照片，將制式T75K3手槍的擊錘抵近眼睛進行瞄準，在網路社群遭「炎上」批評。但手槍臥姿射擊正確出槍瞄準姿勢為何？前特勤將領建議，手槍臥姿射擊為求穩定瞄準，會儘量伸直雙手，將雙手貼於地面穩定瞄準。

陸軍第6軍團表示，網路流傳官兵實施手槍臥射訓練照片，照片是陸軍269旅日前實施戰鬥教練課程，但訓練過程官兵瞄準動作未符規定。6軍團說，單位將持續加強幹部教育及嚴格人員訓練，以避免類案再生。

退將指出，特勤中心向來有PPC (Police Pistol Combat) 手槍射擊訓練，是一項行進間從50碼至5碼的活動射擊，由於50碼設計手槍距離太遠，且不符勤務需求，所以特勤中心曾加以修改，其中50碼距離就是臥姿。而手槍臥姿射擊為求穩定瞄準，會儘量伸直雙手，將雙手貼於地面穩定瞄準。

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