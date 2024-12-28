中共12機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機7架次，其中1架逾越海峽中線進入北部空域，並偵獲共艦5艘，總計中共12機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
國防部也同步公布2枚中共空飄氣球活動，於昨天上午7時35分於基隆西北方64浬、高度1萬7000呎偵獲1枚，之後於上午7時52分消失；隨後於昨天中午12時58分於基隆西方80浬、高度3萬呎偵獲另1枚，之後於下午1時5分消失。
國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時3分至下午2時27分，在台灣海峽中線以西空域偵獲中共6架次主戰機。國軍另於昨天下午1時45分至下午1時51分偵獲中共1架次主戰機逾越海峽中線，進入北部空域。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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