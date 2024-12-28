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明年元旦起 官兵夜點費 調高為百元

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國防部公告提高已經多年未調整的官兵「夜點費」，從明年元旦起將由60元調高為100元。記者徐宇威／攝影
國防部公告提高已經多年未調整的官兵「夜點費」，從明年元旦起將由60元調高為100元。記者徐宇威／攝影

因應物價上漲，國防部公告已經多年未調整的官兵「夜點費」，將從明年元旦起由六十元調高為一百元。

另外，官兵誤餐費仍維持現行早餐五十元、午餐及晚餐各一五○元。

軍方為慰勞夜間值勤官兵，規定晚間六點以後連續執勤四小時以上者，每天可報領「夜點費」，但現行每天六十元夜點費已多年沒調整，隨物價上漲，這項補助已實質縮水；國防部估算食物類物價指數，廿六年來漲幅達八成，因此調高夜點費報支基準。

元旦 國防部 指數

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