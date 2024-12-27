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出席涼山營區完工啟用典禮 賴總統感謝國軍守護國安

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天前往屏東出席「陸軍涼山營區完工啟用典禮」。圖／總統府提供
賴清德總統今天前往屏東出席「陸軍涼山營區完工啟用典禮」。圖／總統府提供

賴清德總統今天前往屏東出席「陸軍涼山營區完工啟用典禮」時表示，國防部啟動興安專案新建營舍，提供更良好的住訓環境，提升特勤隊戰力。感謝國軍堅守崗位、守護國家安全，期許持續勤訓精練，尚武求勝。

總統府表示，賴總統抵達後，首先聽取「涼山營區」新建工程簡報及觀看紀實影片。接著為落成銘牌簽名，並聽取特勤隊各任務所著裝備介紹。

賴總統致詞時表示，這是他第一次來到陸軍涼山營區。剛剛特勤隊隊長向他介紹大家的各式裝備，無論上山下海、跳傘潛水，都難不倒大家。特勤隊弟兄們認真訓練，就是要做國軍菁英中的菁英，令人非常欽佩。

賴總統指出，特勤隊肩負衛戍地區的重要戰力，但原本的營舍使用將近45年，為了給大家更良好的住訓環境，國防部啟動興安專案來新建營舍。現在涼山營區有了全新的宿舍、餐廳、健身房，以及訓練場地。他相信，讓國軍弟兄姊妹睡得好、吃得好，就能全力以赴，迎接更多元的訓練，讓特勤隊的戰力不斷提升。

賴總統表示，陸軍特勤隊承擔了重大的責任和任務，像是因應反恐作戰、應援各地突發狀況以及提供災害救援。大家的訓練非常嚴格、扎實，是保護國家非常重要的戰力。他期許特勤隊弟兄們持續勤訓精練，尚武求勝，他也要代表全體國人感謝大家全心全力的付出、堅守崗位、守護國家安全。

隨後，賴總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，接著視導官兵寢室及綜合訓練室，並頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。

國防部 涼山

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