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勗勉空軍第六聯隊 賴總統：政府會當國軍最堅實後盾

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今前往屏東勗勉空軍第六聯隊第十空運大隊。圖／總統府提供
賴清德總統今前往屏東勗勉空軍第六聯隊第十空運大隊。圖／總統府提供

賴清德總統今前往屏東勗勉空軍第六聯隊第十空運大隊，感謝國軍弟兄姊妹堅守崗位、辛苦付出，展現平時勤訓精練的成果，更讓全體國人看見國軍的專業、認真、盡責。賴總統表示，政府也會持續給予國軍最大的支持，當國軍最堅實的後盾。

總統府表示，賴總統抵達後，首先於第十空運大隊警戒待命室聽取現地簡報，接著視導待命機C-130，並聽取整備解說，賴總統也頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統致詞時表示，很高興能來到空軍第六聯隊第十空運大隊，代表國人感謝大家的辛苦付出。不論是民眾疏運、物資運補、傷患後送、人工造雨等任務，大家都戰戰兢兢、全力以赴，成果卓著。

賴總統提到，尤其外離島民眾疏運，常常是在連假期間，國軍弟兄姊妹都堅守崗位，以最有效率的方式，將民眾送回溫暖的家鄉，真的非常感謝大家。總統也提醒，出勤時救人固然重要，氣象是否適合出勤也要優先考量。

賴總統指出，大家的表現與付出，都展現了平時勤訓、精練的成果，也讓全體國人看見國軍的專業、認真、盡責。政府會持續給予國軍最大的支持，當國軍最堅實的後盾。

賴總統說，新的一年，讓我們繼續堅守崗位、守護國家。他要提早祝福所有國軍弟兄姊妹新年快樂、平安順遂、身體健康、工作順利；也請元旦或過年假期留守崗位的弟兄姊妹，記得打通電話問候家人。

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