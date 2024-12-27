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顧立雄視導海陸新訓中心 瞭解新兵訓練作為

中央社／ 台北27日電

農曆春節將屆，國防部長顧立雄今天視導海軍陸戰隊新兵訓練中心，實地瞭解陸戰隊新兵訓練作為，並期勉部隊持恆落實戰訓本務，提升整體防衛作戰能力。

軍聞社報導，顧立雄前往海軍龍泉營區，視導海軍陸戰隊新兵訓練中心，實地瞭解陸戰隊新兵訓練作為，並進行歲末慰問，肯定官兵為守護國防安全做出的努力與貢獻。

軍聞社指出，顧立雄除詳細瞭解新兵訓練情形，及分發部隊作業實況，也期勉部隊持恆落實戰訓本務，提升整體防衛作戰能力，並代表總統賴清德頒發團體獎金慰勉官兵辛勞。

顧立雄叮囑部隊幹部，在訓練的同時，務必落實對所屬的生活照顧，以凝聚團結向心，以高昂士氣迎接任務挑戰。

海軍 陸戰隊 顧立雄

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