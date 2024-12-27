復興崗新書發表 李文忠：政戰仍有存在價值

復興崗文教基金會出版「政戰風雲錄2：復興崗人的壯采和弦」，記錄政戰學校的故事，今天舉行新書發表會，國防安全研究院執行長李文忠表示，隨著軍隊、社會的需求改變，政戰仍有存在的價值，不過也應隨著時代做出轉變。

「政戰風雲錄2：復興崗人的壯采和弦」一書以政戰學校各學系、各時期人物及重要事件為主軸，記錄政戰體制的故事，全書集結30位作者的33篇文章，為政戰學校創校至今73年的歷史軌跡，增添色彩及亮點。

復興崗文教基金會今天舉行新書發表會，國防安全研究院董事長霍守業、執行長李文忠都出席活動，在退輔會時期促成榮民榮眷基金會支持出版此書的李文忠表示，過去反共文藝的重鎮就是政戰，不管是文學、戲劇、音樂等領域，不過政戰的老師們很多已快凋零，因此要趕快透過口述歷史的方式保存這些故事。

李文忠指出，政戰有其功過，當年國民政府潰敗台灣，老總統痛定思痛以敵為師、以俄為師建立政戰制度，有當年的需要性，到今天仍然還是需要政戰，雖然當年監軍、支持威權統治的功能不需要了，但今天部隊仍有輔導、保防的需求，隨著軍隊、社會的需求改變，政戰也要隨著時代做出轉變。

復興崗文教基金會董事長李天鐸在書中表示，出版此書是希望讓民進黨人學習正面思考，讓國民黨知所慚愧，因為國民黨從不願承認思想的重要性。他並預告1月13日仍然將結合多個單位在大安森林公園舉辦「走過璀璨--懷念經國先生音樂會」用音樂回顧故總統蔣經國對台灣的貢獻。 復興崗文教基金會出版「政戰風雲錄2：復興崗人的壯采和弦」新書，國防安全研究院董事長霍守業、執行長李文忠出席新書發表會。記者李人岳／攝影

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