退將高安國疑涉國安法遭羈押 退輔會：掌握最新情況
媒體報導，退役陸軍中將高安國疑涉國安法遭到羈押禁見；退輔會今天表示，持續與法務部、國防部等相關單位保持聯繫，掌握此案最新情況，此案待判刑確定，收到國防部退除給與審定後，立即依法辦理退除給與收繳事宜。
退輔會指出，將持續透過榮光雙周刊、各退伍軍人社團拜會及分區座談等時機，宣導效忠國家之決心與意志，提醒退伍袍澤及退伍軍人社團，赴陸參加活動應恪遵兩岸人民關係條例及國安法，維護國家主權與尊嚴。
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