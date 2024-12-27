夜點費額度提升 海巡署安檢所軍職人員受惠
因應物價上漲，國防部公告官兵「夜點費」，將自明年元旦起由60元調高為100元。海巡署今天表示，海巡軍職人員比照國軍人員同時調整，須值夜班的安檢所、守望哨人員將全部受惠。
海巡署從業人員分為軍、警、文職，警、文人員沒有夜點費的設計，但有加班費。軍職夜點費屬個人薪資一部分，隨薪資匯入帳戶，不供連隊辦伙使用。
海巡所有安檢所及部分守望哨都要值夜班，軍職人員將全部受惠，夜點明年元旦起將由60元調高為100元。以少校人員為例，過去每月夜點費至多900餘元，元旦後一天一班100元，每月平均上班20天，就可支領2000元夜點費。
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