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陸軍涼山營區啟用 總統：提升特勤隊戰力尚武求勝

中央社／ 台北27日電

總統賴清德今天出席「陸軍涼山營區完工啟用典禮」表示，國防部啟動興安專案新建營舍，提供更良好的住訓環境，提升特勤隊戰力；感謝國軍堅守崗位、守護國家安全，期許持續勤訓精練，尚武求勝。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令鍾樹明、航空特戰指揮部指揮官張台松、特種作戰指揮部指揮官匡奕平等人陪同下前往屏東出席「陸軍涼山營區完工啟用典禮」，總統抵達後，首先聽取「涼山營區」新建工程簡報及觀看紀實影片。接著為落成銘牌簽名，並聽取特勤隊各任務所著裝備介紹。

總統致詞時表示，這是他第一次到陸軍涼山營區。特勤隊隊長向他介紹各式裝備，無論上山下海、跳傘潛水，都難不倒大家。特勤隊弟兄們認真訓練，就是要做國軍菁英中的菁英，令人非常欽佩。

他說，特勤隊肩負衛戍地區的重要戰力，但原本的營舍使用將近45年，為了給國軍更良好的住訓環境，國防部啟動興安專案新建營舍。現在涼山營區有了全新的宿舍、餐廳、健身房，以及訓練場地。他相信，讓國軍睡得好、吃得好，就能全力以赴，迎接更多元的訓練，讓特勤隊的戰力不斷提升。

總統表示，陸軍特勤隊承擔重大的責任和任務，像是因應反恐作戰、應援各地突發狀況以及提供災害救援。訓練非常嚴格、扎實，是保護國家非常重要的戰力。他期許特勤隊持續勤訓精練，尚武求勝。他也代表全民感謝國軍全心全力的付出、堅守崗位、守護國家安全。

最後，總統提到，元旦假期及春節連假即將到來，輪值的國軍辛苦了，感謝大家、也祝福新的一年平安、健康、順利。

隨後，總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，接著視導官兵寢室及綜合訓練室，並頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。

國軍 國防部 涼山

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