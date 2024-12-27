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物價上漲…國軍官兵「夜點費」 元旦起調為100元

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公告提高已經多年未調整的官兵「夜點費」，從明年元旦起將由60元調高為100元。記者徐宇威／攝影
國防部公告提高已經多年未調整的官兵「夜點費」，從明年元旦起將由60元調高為100元。記者徐宇威／攝影

因應物價上漲，國防部公告已經多年未調整的官兵「夜點費」，從明年元旦起將由60元調高為100元。另一方面，官兵誤餐費仍維持現行基準的早餐50元、午餐及晚餐各150元。

軍方為慰勞夜間值勤官兵辛勞，規定晚間6點以後連續執勤4小時以上者，每天可報領「夜點費」，不過現行的每天60元夜點費已經多年沒有調整，隨著物價上漲，這項補助已經實質越來越縮水據國防部估算，食物類物價指數從86年到112年漲幅達到80.34%，考量現行誤餐費與夜點費間的差距調幅之妥適性，因此調增夜點費報支基準。

根據國防部新修正「國軍官兵誤餐費及夜點費報支規定」，從明年元旦起，官兵的夜點費由60元調增至100元，漲幅達80.34%，估計全軍20多萬名官兵都能受惠。另一方面，官兵誤餐費仍維持現行基準的早餐50元、午餐及晚餐各150元，並未改變。

國防部同時提醒，已報支差旅費的國軍官兵，於差竣前不得再報支誤餐費或夜點費，且不得將誤餐費或夜點費做為福利或其他津貼，或以誤餐費或夜點費名義報支，結領現金移作他用。誤餐費及夜點費應於事後15日內，向所隸單位提出申請。夜點費屬每月排表值班須月結者，應於次月15日內提出申請。

元旦 國軍 國防部

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