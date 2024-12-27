物價上漲…國軍官兵「夜點費」 元旦起調為100元
因應物價上漲，國防部公告已經多年未調整的官兵「夜點費」，從明年元旦起將由60元調高為100元。另一方面，官兵誤餐費仍維持現行基準的早餐50元、午餐及晚餐各150元。
軍方為慰勞夜間值勤官兵辛勞，規定晚間6點以後連續執勤4小時以上者，每天可報領「夜點費」，不過現行的每天60元夜點費已經多年沒有調整，隨著物價上漲，這項補助已經實質越來越縮水據國防部估算，食物類物價指數從86年到112年漲幅達到80.34%，考量現行誤餐費與夜點費間的差距調幅之妥適性，因此調增夜點費報支基準。
根據國防部新修正「國軍官兵誤餐費及夜點費報支規定」，從明年元旦起，官兵的夜點費由60元調增至100元，漲幅達80.34%，估計全軍20多萬名官兵都能受惠。另一方面，官兵誤餐費仍維持現行基準的早餐50元、午餐及晚餐各150元，並未改變。
國防部同時提醒，已報支差旅費的國軍官兵，於差竣前不得再報支誤餐費或夜點費，且不得將誤餐費或夜點費做為福利或其他津貼，或以誤餐費或夜點費名義報支，結領現金移作他用。誤餐費及夜點費應於事後15日內，向所隸單位提出申請。夜點費屬每月排表值班須月結者，應於次月15日內提出申請。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言