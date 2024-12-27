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114年元旦起 國軍官兵60元夜點費調高至100元

中央社／ 台北27日電
國防部修正「國軍官兵誤餐費及夜點費報支規定」，民國114年元旦起，國軍官兵的夜點費自新台幣60元調增至100元。聯合報系資料照片
國防部修正「國軍官兵誤餐費及夜點費報支規定」，民國114年元旦起，國軍官兵的夜點費自新台幣60元調增至100元。聯合報系資料照片

因應物價漲幅，國防部修正「國軍官兵誤餐費及夜點費報支規定」，民國114年元旦起，國軍官兵的夜點費自新台幣60元調增至100元。

青年日報今天報導，國防部修正「國軍官兵誤餐費及夜點費報支規定」，夜點費自60元調整至100元，誤餐費的金額並未調整，誤餐費每餐次報支基準仍為早餐50元，午餐和晚餐皆為150元。

軍方說明，配合食物類物價指數86年至112年漲幅80.34%，並評估現行誤餐費與夜點費間的差距調幅之妥適性，因此調增夜點費報支基準。

根據規定，誤餐費是指臨時交辦或緊急性公務期間，無法於駐地伙食團用膳者，核發的費用；夜點費是指晚間6時起，連續執行公務（值勤）達4小時以上者，核發的費用。

規定也註明，已報支差旅費的國軍官兵，於差旅完竣前不得再報支誤餐費或夜點費，且不得將誤餐費或夜點費做為福利或其他津貼，或以誤餐費或夜點費名義報支，結領現金移作他用。

國軍 國防部

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