退將高安國疑涉違反國安法遭羈 退輔會：掌握案情中

上海四行倉庫的八百壯士抗日的傳奇故事的背後，是謝晉元的墓地遭占用、文革時被破壞。為何如此？謝晉元遺孀凌維誠又如何奔走重新修建？ 資深記者高凌雲根據國史館解密檔案，補足你對八百壯士故事的認識與詮釋。

2024-12-27 07:30