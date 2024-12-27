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退將高安國疑涉違反國安法遭羈 退輔會：掌握案情中
陸軍第六軍團前中將副司令高安國及其妻子，疑涉違反國安法，本月18日被移送高檢署偵辦，目前羈押禁見中。退輔會今天表示，正持續與法務部、國防部等單位掌握此案最新情況。提醒退伍袍澤及退伍軍人社團，赴陸參加活動應恪遵兩岸人民關係條例及國安法，維護國家主權與尊嚴。
退輔會上午表示，「退役中將高安國疑涉國安法遭羈押禁見」情節，退輔會持續與法務部、國防部等相關單位保持聯繫，掌握此案最新情況。
退輔會表示，將持續透過榮光雙週刊、各退伍軍人社團拜會及分區座談等時機，宣導效忠國家的決心與意志。提醒退伍袍澤及退伍軍人社團，赴陸參加活動應恪遵兩岸人民關係條例及國安法，維護國家主權與尊嚴。
退輔會表示，此案若經判刑確定，收到國防部退除給與審定後，將依法辦理退除給與收繳事宜。
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