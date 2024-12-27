快訊

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／桌上兵推 考題恐缺鑑別力

聯合報／ 記者李人岳
總統府全社會防衛韌性委員會26日舉行第二次會議。圖／總統府提供
總統府全社會防衛韌性委員會26日舉行第二次會議。圖／總統府提供

賴總統宣示要將把針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，重新整合為「二○二五城鎮韌性演習」，以不依賴國軍支援的方式來設計。對於長期依賴軍警支援各種勤務「有事國軍幹，沒事幹國軍」的國內社會及地方政府，確實是新的概念與常識，究竟能落實到甚麼程度而非既有做法的換湯不換藥？就等明年三月見真章。

從軍事專家角度觀察，首次桌上兵推分別以「因應高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態之應處」為動次，仍屬未進入戰爭狀態前、各級政府與社會機制還能順利運作的階段。然而真正挑戰恐怕在於當中共的攻擊行動開始後，先是局部地區的政府與社會機制開始受損，然後隨著戰爭時間延長，軍事行動範圍擴大，政府與社會機制受損的程度增加，範圍也擴大，這樣的場景才應該是重點。換言之，以現有的社會狀態為想定，恐怕落入「考題太過簡單，導致考試成績缺乏鑑別力」的窘境。

另一方面，「複合式災害」早自莫拉克八八風災時就已被提出警告，尤其面對極端氣候挑戰下，已是各國社會面臨的重要課題，然而從推演結果，尤其各部會往往仍囿於機構本位的作風來看，中央及地方如何建立面對「複合式災害」的機制，仍是挑戰。

不過從推演結論而言，演習結果不可不謂沒有收穫，跳脫本位主義才是不二法門，哪怕是曾經跳針六度追問地方首長撤村人數的賴總統本人，都要學習更務實的觀念、更大格局的高度。

國軍 機制 演習

延伸閱讀

114學測國寫／知性考題有規律、情意2招寫出新意 考前遇「撞牆期」這樣練

114學測整理包／申請入學校系參採1科創新高 必考重點、考試日程一次看

114學測英文科／閱測近年1類考法增 選擇非選命題、作答技巧全解析

防衛韌性委員會二次會明登場 將公布首度桌上兵推成果

相關新聞

新聞眼／桌上兵推 考題恐缺鑑別力

賴總統宣示要將把針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，重新整合為「二○二五城鎮韌性演習」，以不依賴國軍支援的方式來設計...

賴總統：368鄉鎮區公所 設防災協作中心

總統府昨舉行全社會防衛韌性委員會第二次會議，會前進行首次「桌上兵推」。賴總統表示，明年開始將防空與救援的萬安、民安演習，...

獨／自居統派退役中將 高安國疑涉國安法遭羈押禁見

據悉，前陸軍六軍團中將副司令高安國及其妻，在國防部軍事安全總隊及調查局共同偵辦下，本月18日被以涉嫌違反國安法為由，移送...

提升防衛韌性 賴總統：368鄉鎮市區公所設防災協作中心

總統府全社會防衛韌性委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統做出四點結論，包括世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作...

防災韌性兵推國安會：各部會應加強應處「複合式災變」

總統府全社會防衛韌性委員會今天下午召開第二次委員會，上午分別由中央19部會及台南市16局處進行桌上推演，以驗證民力訓練運...

提升防衛韌性 賴總統宣布明年啟動「城鎮韌性演習」

總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。