新聞眼／桌上兵推 考題恐缺鑑別力

賴總統宣示要將把針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，重新整合為「二○二五城鎮韌性演習」，以不依賴國軍支援的方式來設計。對於長期依賴軍警支援各種勤務「有事國軍幹，沒事幹國軍」的國內社會及地方政府，確實是新的概念與常識，究竟能落實到甚麼程度而非既有做法的換湯不換藥？就等明年三月見真章。

從軍事專家角度觀察，首次桌上兵推分別以「因應高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態之應處」為動次，仍屬未進入戰爭狀態前、各級政府與社會機制還能順利運作的階段。然而真正挑戰恐怕在於當中共的攻擊行動開始後，先是局部地區的政府與社會機制開始受損，然後隨著戰爭時間延長，軍事行動範圍擴大，政府與社會機制受損的程度增加，範圍也擴大，這樣的場景才應該是重點。換言之，以現有的社會狀態為想定，恐怕落入「考題太過簡單，導致考試成績缺乏鑑別力」的窘境。

另一方面，「複合式災害」早自莫拉克八八風災時就已被提出警告，尤其面對極端氣候挑戰下，已是各國社會面臨的重要課題，然而從推演結果，尤其各部會往往仍囿於機構本位的作風來看，中央及地方如何建立面對「複合式災害」的機制，仍是挑戰。

不過從推演結論而言，演習結果不可不謂沒有收穫，跳脫本位主義才是不二法門，哪怕是曾經跳針六度追問地方首長撤村人數的賴總統本人，都要學習更務實的觀念、更大格局的高度。

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