賴總統：368鄉鎮區公所 設防災協作中心

總統府昨舉行全社會防衛韌性委員會第二次會議，會前進行首次「桌上兵推」。賴總統表示，明年開始將防空與救援的萬安、民安演習，整合為「二○二五城鎮韌性演習」，未來會在全國三六八個鄉鎮市區公所，推動設置地區防災協作中心。

賴總統說，面對威權主義的擴張，持續威脅區域的穩定與秩序，兵推兩個情境包含假想發生「高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態」，確保社會正常運作是首要核心目標。

賴總統表示，明年開始萬安、民安演習，將重新整合為二○二五城鎮韌性演習，將完全以不依賴國軍支援，跟漢光演習有所區隔但又能相互呼應。

桌上推演約二二○分鐘，國安會副秘書長林飛帆說，推演以二○二四年為想定背景，各國大選年，以哈俄烏戰爭嚴峻，中共對外擴大南海、台海威脅，對內社會動盪，對台發動灰色地帶行動等複合式壓迫。

林飛帆說，此次桌上推演並非對抗式推演，不設紅藍軍，而是由中央地方推演組共同扮演台灣方，共同面對統裁官提出的想定及狀況置。國防部提及因應中國軍演經驗，任何宣傳台灣「投降論」都是假訊息。

賴總統在會中表示，過去災害或緊急狀態太過依賴軍警人員，觀念要改變。明年三月將舉行小規模的實地演練；明年六月的第四次會議，將會銜接漢光演習，進行前導演練。

針對「防災士」培訓，內政部長劉世芳說，統計截至今年十二月廿三日止共有四萬五六六人，明年目標將朝五萬人以上，藉此強化地區災害韌性。

至於電網韌性，劉世芳表示，台電短、中期持續推動分散式電網工程，長期推動區域電網，台電已經擬定「非常時期調度運轉規劃」，全台各區域調度中心具備獨立復電能力讓電網分區獨立運作。

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