賴總統：368鄉鎮區公所 設防災協作中心
總統府昨舉行全社會防衛韌性委員會第二次會議，會前進行首次「桌上兵推」。賴總統表示，明年開始將防空與救援的萬安、民安演習，整合為「二○二五城鎮韌性演習」，未來會在全國三六八個鄉鎮市區公所，推動設置地區防災協作中心。
賴總統說，面對威權主義的擴張，持續威脅區域的穩定與秩序，兵推兩個情境包含假想發生「高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態」，確保社會正常運作是首要核心目標。
賴總統表示，明年開始萬安、民安演習，將重新整合為二○二五城鎮韌性演習，將完全以不依賴國軍支援，跟漢光演習有所區隔但又能相互呼應。
桌上推演約二二○分鐘，國安會副秘書長林飛帆說，推演以二○二四年為想定背景，各國大選年，以哈俄烏戰爭嚴峻，中共對外擴大南海、台海威脅，對內社會動盪，對台發動灰色地帶行動等複合式壓迫。
林飛帆說，此次桌上推演並非對抗式推演，不設紅藍軍，而是由中央地方推演組共同扮演台灣方，共同面對統裁官提出的想定及狀況置。國防部提及因應中國軍演經驗，任何宣傳台灣「投降論」都是假訊息。
賴總統在會中表示，過去災害或緊急狀態太過依賴軍警人員，觀念要改變。明年三月將舉行小規模的實地演練；明年六月的第四次會議，將會銜接漢光演習，進行前導演練。
針對「防災士」培訓，內政部長劉世芳說，統計截至今年十二月廿三日止共有四萬五六六人，明年目標將朝五萬人以上，藉此強化地區災害韌性。
至於電網韌性，劉世芳表示，台電短、中期持續推動分散式電網工程，長期推動區域電網，台電已經擬定「非常時期調度運轉規劃」，全台各區域調度中心具備獨立復電能力讓電網分區獨立運作。
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言