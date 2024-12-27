林飛帆：城鎮韌性演習想定 參照漢光但有所區隔

總統府全社會防衛韌性委員明年3月、6月，將擇定某縣市進行「有想定、無劇本」小規模驗證。國安會副秘書長林飛帆今天表示，城鎮韌性演習是整合民安與萬安演習成為一個帶狀式演練，與國防部整備的漢光演習有區隔，但會參照漢光類似的情境，來做非軍事部門如何因應的演練。

總統府全社會防衛韌性委員會上午邀集19個中央部會與地方16個局處進行首次閉門桌上推演，共同驗證中央與地方緊急事態應處能力，下午則召開第2次委員會議。

針對總統賴清德宣布明年開始，將防空與救援的「萬安」、「民安」演習重新整合為「2025城鎮韌性演習」，外界關注如何區別城鎮韌性演習與國防部漢光演習的差別。

林飛帆澄清，明年3月與6月是全社會防衛韌性委員會開會的時間，3月將帶全社會防衛韌性委員到一個縣市，觀摩地方「有想定、無劇本」的演練，6月分也會採取小規模無劇本的形式展開演練。

他表示，規劃中「城鎮韌性的演習」是將原本的民安與萬安，整合成一個「帶狀式」演習，民安演習原本是每年4月到7月由各縣市輪流舉辦，現在整合成一個帶狀式的演習，各縣市舉辦演習是用同一套概念做小規模的驗證。

林飛帆指出，民安與萬安演習，跟漢光演習是區分開來，未來在城鎮韌性演習所想定的情境，能夠參照漢光演習類似的情境，來做非軍事部門如何因應的演練。

他說明，漢光演習過去純粹是國防部的整備角色，城鎮韌性演習是要驗證在民間、部會，即所謂非軍事部門各方面應對緊急狀況的應處能力。

針對今天桌上推演成果提及內政部恐有因各單位需求，導致人力負擔過重的情境。林飛帆指出，目前談到人力資源常想到第一國防部，第二內政部、特別是警消，主要是不論從中央或地方，很多部會都會提出相應人力需求，在眾多人力資源需求之下，確實會發生對內政部而言，要如何配置相關人力，不是內政部人力不足。

內政部長劉世芳也解釋，其實不是內政部的人力不足，而是單一部會處理自己的災害應變或緊急狀態，當然可以自己處置得很好，但是如果要跨部會，第一個想到要找警察幫忙，所以變成警力不足。

劉世芳表示，推演是希望找出現在的脆弱點，例如金融兵推，第一就是找出雲端資料與備援、資安韌性如何加強，這是以金管會、財政部或央行為主，先就此能力做好處理。

劉世芳也在報告提及台美智庫進行金融兵推，短期目標是境外雲端資料備份與備援、公私協力強化資安韌性。中期目標是降低對中國經濟與金融的依賴、促進生產基地及市場與能源供應多元化。

報告指出，美國與其他盟國協助台灣提升金融韌性，包括透過經濟制裁等方式反制中國對台持續打壓，支持台灣加入國際貨幣基金（IMF），確保台灣可因應地緣政治局勢鞏固金融安全防護網，透過產業與技術合作交流來協助台灣增強資安韌性。

林飛帆表示，台美智庫對於相關議題研討或推演相當多，反映出國際社會對台灣支持非常大，不只是美方智庫，特別是理念相近的國家願意提供台灣在推演資源的協助，以及機制驗證上能夠符合國際的方向；現在這個階段有演練對於未來都有幫助，符合總統宣示有準備才能有韌性、有決心才能夠不擔心，讓非軍事單位都能有備援機制與復原能力。

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