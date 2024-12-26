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獨／自居統派退役中將 高安國疑涉國安法遭羈押禁見

獨／自居統派退役中將 高安國疑涉國安法遭羈押禁見

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
前陸軍花東防衛司令部司令高安國。圖／取自高安國臉書網頁
前陸軍花東防衛司令部司令高安國。圖／取自高安國臉書網頁

據悉，前陸軍六軍團中將副司令高安國及其妻，在國防部軍事安全總隊及調查局共同偵辦下，本月18日被以涉嫌違反國安法為由，移送高檢署，遭到羈押禁見。

高安國自高雄中學畢業後投考陸軍官校，曾受是國軍栽培留美。他退役後積極參與政治活動，活躍於兩岸退將交流活動。他曾在2018年成立中華民國台灣軍政府，與當時的台灣民政府組織對抗。

高安國曾於2021年公開發表「致台灣將士」影片，呼籲「結合統派完成中國統一的神聖使命」，遭民眾告發犯罪，曾遭高檢署以「他字案」被告身份傳喚出庭偵訊，但其後未傳有涉法。

但據了解，高安國將軍及其妻於上周三（18）遭高檢署以涉嫌違反國安法收押禁見。初步了解，此案未涉現役官兵，刻由高檢署積極偵辦，傳此案尚有多名退役軍官涉案，可能於元旦後偵結起訴。

對此，國防部、退輔會今晚還在了解中，暫無回應。國防部未涉退將業務，而退輔會僅在退役人員確定涉法須停俸時，由國防部通知辦理。

國安法 國防部 退將 退輔會 陸軍

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