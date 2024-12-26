提升防衛韌性 賴總統：368鄉鎮市區公所設防災協作中心

總統府全社會防衛韌性委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統做出四點結論，包括世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作為；提升全社會防衛韌性，是為了團結國人，因應各項挑戰；要持續密集討論與驗證，凝聚更強的決心與信心，更有效地提升全社會防衛韌性；未來政府與民間合作，將會更加落實。

總統府發言人郭雅慧轉述，會議最後，賴總統做出四點結論。第一，世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作為。面對地緣政治與威權主義擴張的風險，世界各國都在積極因應。包括歐盟，建議各會員國應該強化境內的韌性；北約也會和印太夥伴深化合作、建立集體韌性。

第二，賴總統表示，提升全社會防衛韌性，是為了團結國人，因應各項挑戰。守護民主自由的體制永續發展，是我們共同的目標，而非個人之私或政黨競爭。全社會防衛韌性的推動，應該跨越黨派、跨越領域、跨越世代，團結一致，攜手合作。

他表示，無論是提升民防、災防的準備工作，或積極應對境外威脅，都是希望維持社會的安全穩定和繁榮發展，維持我們民主自由的日常生活不變。「今天的桌上推演，正是我們勇敢、務實面對挑戰的具體行動」。

賴總統表示，第三，要持續密集討論與驗證，凝聚更強的決心與信心，更有效地提升全社會防衛韌性。他要請各部會，務必重視政策執行在第一線的狀況，讓全社會防衛韌性的推動，能夠有更大的成效。

第四，賴總統說，經由今天委員會的充分討論，未來政府與民間合作，將會更加落實。建置分散式能源的微電網、醫療體系、民政體系、社福體系的整合運作，以及強化金融體系第一線服務韌性、備援計劃等，讓社會功能，可以從區域性災害到大規模威脅，都能夠具備強大的持續運作能力。

賴總統表示，未來在全國368個鄉鎮市區公所，中央也會和地方攜手合作，推動設置地區防災協作中心；平時未啟動的應變中心，可以結合官民資源，來推動教育訓練與演習。而在災時，應變中心可以發揮廣納民力的功能，分攤公所有限的第一線人員的工作任務。

他強調，台灣提升全社會防衛韌性，是為了強化國家面臨災難，或緊急狀況時應變作業的能量，達成「維持政府持續運作」、「維持社會民生必要功能持續運作」，以及「必要時支持軍事行動」三大總目標。

賴總統表示，明年3月的第三次會議，將會舉行小規模的實地演練，讓各位顧問和委員實際參與驗證，並提供各項精進建議；而明年6月的第四次會議，將會銜接漢光演習，進行前導演練。「我們會繼續集結所有的力量，提升台灣的全社會防衛韌性」。

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