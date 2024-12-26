快訊

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

提升防衛韌性 賴總統：368鄉鎮市區公所設防災協作中心

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府全社會防衛韌性委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統做出四點結論。圖／總統府提供
總統府全社會防衛韌性委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統做出四點結論。圖／總統府提供

總統府全社會防衛韌性委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統做出四點結論，包括世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作為；提升全社會防衛韌性，是為了團結國人，因應各項挑戰；要持續密集討論與驗證，凝聚更強的決心與信心，更有效地提升全社會防衛韌性；未來政府與民間合作，將會更加落實。

總統府發言人郭雅慧轉述，會議最後，賴總統做出四點結論。第一，世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作為。面對地緣政治與威權主義擴張的風險，世界各國都在積極因應。包括歐盟，建議各會員國應該強化境內的韌性；北約也會和印太夥伴深化合作、建立集體韌性。

第二，賴總統表示，提升全社會防衛韌性，是為了團結國人，因應各項挑戰。守護民主自由的體制永續發展，是我們共同的目標，而非個人之私或政黨競爭。全社會防衛韌性的推動，應該跨越黨派、跨越領域、跨越世代，團結一致，攜手合作。

他表示，無論是提升民防、災防的準備工作，或積極應對境外威脅，都是希望維持社會的安全穩定和繁榮發展，維持我們民主自由的日常生活不變。「今天的桌上推演，正是我們勇敢、務實面對挑戰的具體行動」。

賴總統表示，第三，要持續密集討論與驗證，凝聚更強的決心與信心，更有效地提升全社會防衛韌性。他要請各部會，務必重視政策執行在第一線的狀況，讓全社會防衛韌性的推動，能夠有更大的成效。

第四，賴總統說，經由今天委員會的充分討論，未來政府與民間合作，將會更加落實。建置分散式能源的微電網、醫療體系、民政體系、社福體系的整合運作，以及強化金融體系第一線服務韌性、備援計劃等，讓社會功能，可以從區域性災害到大規模威脅，都能夠具備強大的持續運作能力。

賴總統表示，未來在全國368個鄉鎮市區公所，中央也會和地方攜手合作，推動設置地區防災協作中心；平時未啟動的應變中心，可以結合官民資源，來推動教育訓練與演習。而在災時，應變中心可以發揮廣納民力的功能，分攤公所有限的第一線人員的工作任務。

他強調，台灣提升全社會防衛韌性，是為了強化國家面臨災難，或緊急狀況時應變作業的能量，達成「維持政府持續運作」、「維持社會民生必要功能持續運作」，以及「必要時支持軍事行動」三大總目標。

賴總統表示，明年3月的第三次會議，將會舉行小規模的實地演練，讓各位顧問和委員實際參與驗證，並提供各項精進建議；而明年6月的第四次會議，將會銜接漢光演習，進行前導演練。「我們會繼續集結所有的力量，提升台灣的全社會防衛韌性」。

漢光演習 總統府發言人 賴清德

延伸閱讀

司法院人事全遭否決 總統府：將難維持憲法法庭正常運作

綠委封殺劉靜怡！府遺憾大法官全軍覆沒：賴總統尊重

陸大量軍機艦侵擾台 總統府：公然破壞區域安全現狀

賴總統過境關島與美議長通話 強生：協助台灣防衛能力

相關新聞

提升防衛韌性 賴總統：368鄉鎮市區公所設防災協作中心

總統府全社會防衛韌性委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統做出四點結論，包括世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作...

防災韌性兵推國安會：各部會應加強應處「複合式災變」

總統府全社會防衛韌性委員會今天下午召開第二次委員會，上午分別由中央19部會及台南市16局處進行桌上推演，以驗證民力訓練運...

提升防衛韌性 賴總統宣布明年啟動「城鎮韌性演習」

總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安...

了無新意的中國軍力報告 美國另類認知作戰

美國國防部12月18日發布年度「中國軍力報告」，報告重點在陳述中共的擴核計畫，稱解放軍已擁有超過400枚洲際彈道導彈，預計到2030年將擁有1000枚核彈頭。對此大陸官方駁斥，稱美國才是世界上最大的核威脅。 今年的這份報告與2023年的報告並無太大差別，近年的「中國軍力報告」已被大陸視為美國大外宣式的「認知作戰」，報告屢將解放軍的核武擴充以重點陳述，依大陸多位學者的解釋，可能有兩個主因。

桌曆「官洩」空射雄三飛彈照？中科院急澄清：誤會啦

國家中山科學研究院日前推出明年度月曆，有軍事迷發現中科院公布的「天弓二型飛彈試射」的照片，彈體較尖細、尾端還有增加一截火...

八百壯士／拒汪精衛重金收買 謝晉元捍衛孤軍結局悲壯

抗日戰爭史因為史料逐漸解密後，部分歷史終得還原。大部分人的印象停留在八百壯士死守四行倉庫，但之後，謝晉元作為孤軍領袖，堅持不屈服於南京汪精衛政權的壓力和收買，最終被其派遣的刺客暗殺。 資深記者高凌雲根據國史館解密檔案，整理出謝晉元為了維護尊嚴，堅持孤軍不是俘虜，不斷與上海租界方面抗爭，以及軍事委員會委員長蔣中正知悉後，電復謝晉元的內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。