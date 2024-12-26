賴總統：提升全社會防衛韌性 是為達到這三大總目標

總統府全社會防衛韌性委員會26日舉行第二次會議，會中賴清德總統也做出六大裁示及四大結論，賴總統強調，台灣提升全社會防衛韌性，是為了強化國家面臨災難，或緊急狀況時應變作業的能量，達成「維持政府持續運作」、「維持社會民生必要功能持續運作」，以及「必要時支持軍事行動」三大總目標。

賴總統裁示，第一，要有SOP，但是不能只靠SOP。無論是中央各部會，或是地方各局處，針對單一狀態，都有SOP，並強化因應措施，應該超前部署、充分準備，中央地方共同合作，並且保持彈性，才能妥善因應各種災情。

第二，對反資訊戰、反認知戰的溝通，要更加強主動性。目前，對於境外勢力的資訊戰、認知戰，已經建立了因應機制，要肯定中央和地方單位的應處，但除了被動回應，還可以再更加強主動性。未來，要建置更多元的管道，來跟社會溝通。從各政府機關的首長，到最基層的里長，甚至地方各行各業的意見領袖，都應該成為重要的溝通管道、溝通對象；在平時，可以溝通、傳遞訊息，在緊急狀態時，可以協助澄清假訊息，甚至說明正確資訊。如此一來，我們才能有效因應各種錯假訊息的挑戰。

第三，要先建構全政府的防衛韌性，才能更強化全社會的防衛韌性。從這次的推演也發現，在面對災害或緊急狀態時，過去確實太過依賴軍警人員。全社會防衛韌性的宗旨，應該是先自助互助，再進一步支援整個全社會。未來要改變觀念，進行全社會防衛韌性，達到自助互助。在各種緊急狀況下，軍警也有其任務。無論是在民力的盤點部署，或是民生物資的配置等各方面，我們要從這次演練中，找到更多可能存在的盲點，並思考整合各主管單位相關的、豐沛的民間力量，納入防救災的體系之中，來持續精進相關作為。

第四，這是第一次在總統府進行全社會防衛韌性、包含中央和地方單位、並且有民間觀察員的大規模桌上推演演練，他要肯定中央和地方的充足準備，也感謝各位委員的肯定。從這次演練，可以更加瞭解到，中央部會、地方各局處，必須跳脫本位迷思，從跨部門、甚至是整個政府的角度，來思考如何因應緊急狀態。未來，中央跨部會、中央與地方之間的垂直水平聯繫、訊息交換，都可以再更加強。讓各單位可以即時掌握彼此的任務和進度，貫徹團隊合作的精神。

第五，這次的推演，驗證了備援機制的重要性。無論是中央各部會，地方各局處，都應該要思考，當大規模災害發生時、現有機制失效了，要如何應處、要如何快速採用B計畫、更要思考如何盡速恢復運作。我要重申，只要政府和全體社會有準備，就能應對；有決心，就不用擔心；有信心，人民才能放心。

第六、無論是中央各部會，或地方政府各局處，平時都需要進行自身單位內部的演練。從推演中，不僅僅驗證了中央地方的應急計畫，也發現了許多應該改善的部分，這證明桌上推演的重要性。當平時就有設定計畫、進行無劇本的推演，就可以當作未來的方向，在大規模、複合式的災害發生時，就能更有餘裕地因應。

此外，賴總統也提到，世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作為，台灣作為全球民主國家、印太地區的重要一員，我們有責任，也有決心，團結各界力量，提升全社會防衛韌性，守護區域的和平穩定，和國際社會共同面對挑戰；提升全社會防衛韌性，是為了團結國人，因應各項挑戰；要持續密集討論與驗證，凝聚更強的決心與信心，更有效地提升全社會防衛韌性；經由今天委員會的充分討論，未來政府與民間合作，將會更加落實。

此外，建置分散式能源的微電網、醫療體系、民政體系、社福體系的整合運作，以及強化金融體系第一線服務韌性、備援計劃等，讓社會功能，可以從區域性災害到大規模威脅，都能夠具備強大的持續運作能力。未來，在全國368個鄉鎮市區公所，中央也會和地方攜手合作，推動設置地區防災協作中心；平時，未啟動的應變中心，可以結合官民資源，來推動教育訓練與演習。

賴總統再次強調，台灣提升全社會防衛韌性，是為了強化國家面臨災難，或緊急狀況時應變作業的能量，達成「維持政府持續運作」、「維持社會民生必要功能持續運作」，以及「必要時支持軍事行動」三大總目標。

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