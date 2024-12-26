快訊

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

賴總統：提升全社會防衛韌性 是為達到這三大總目標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府全社會防衛韌性委員會26日舉行第二次會議，會中賴清德總統也做出六大裁示及四大結論。圖／總統府提供
總統府全社會防衛韌性委員會26日舉行第二次會議，會中賴清德總統也做出六大裁示及四大結論。圖／總統府提供

總統府全社會防衛韌性委員會26日舉行第二次會議，會中賴清德總統也做出六大裁示及四大結論，賴總統強調，台灣提升全社會防衛韌性，是為了強化國家面臨災難，或緊急狀況時應變作業的能量，達成「維持政府持續運作」、「維持社會民生必要功能持續運作」，以及「必要時支持軍事行動」三大總目標。

賴總統裁示，第一，要有SOP，但是不能只靠SOP。無論是中央各部會，或是地方各局處，針對單一狀態，都有SOP，並強化因應措施，應該超前部署、充分準備，中央地方共同合作，並且保持彈性，才能妥善因應各種災情。

第二，對反資訊戰、反認知戰的溝通，要更加強主動性。目前，對於境外勢力的資訊戰、認知戰，已經建立了因應機制，要肯定中央和地方單位的應處，但除了被動回應，還可以再更加強主動性。未來，要建置更多元的管道，來跟社會溝通。從各政府機關的首長，到最基層的里長，甚至地方各行各業的意見領袖，都應該成為重要的溝通管道、溝通對象；在平時，可以溝通、傳遞訊息，在緊急狀態時，可以協助澄清假訊息，甚至說明正確資訊。如此一來，我們才能有效因應各種錯假訊息的挑戰。

第三，要先建構全政府的防衛韌性，才能更強化全社會的防衛韌性。從這次的推演也發現，在面對災害或緊急狀態時，過去確實太過依賴軍警人員。全社會防衛韌性的宗旨，應該是先自助互助，再進一步支援整個全社會。未來要改變觀念，進行全社會防衛韌性，達到自助互助。在各種緊急狀況下，軍警也有其任務。無論是在民力的盤點部署，或是民生物資的配置等各方面，我們要從這次演練中，找到更多可能存在的盲點，並思考整合各主管單位相關的、豐沛的民間力量，納入防救災的體系之中，來持續精進相關作為。

第四，這是第一次在總統府進行全社會防衛韌性、包含中央和地方單位、並且有民間觀察員的大規模桌上推演演練，他要肯定中央和地方的充足準備，也感謝各位委員的肯定。從這次演練，可以更加瞭解到，中央部會、地方各局處，必須跳脫本位迷思，從跨部門、甚至是整個政府的角度，來思考如何因應緊急狀態。未來，中央跨部會、中央與地方之間的垂直水平聯繫、訊息交換，都可以再更加強。讓各單位可以即時掌握彼此的任務和進度，貫徹團隊合作的精神。

第五，這次的推演，驗證了備援機制的重要性。無論是中央各部會，地方各局處，都應該要思考，當大規模災害發生時、現有機制失效了，要如何應處、要如何快速採用B計畫、更要思考如何盡速恢復運作。我要重申，只要政府和全體社會有準備，就能應對；有決心，就不用擔心；有信心，人民才能放心。

第六、無論是中央各部會，或地方政府各局處，平時都需要進行自身單位內部的演練。從推演中，不僅僅驗證了中央地方的應急計畫，也發現了許多應該改善的部分，這證明桌上推演的重要性。當平時就有設定計畫、進行無劇本的推演，就可以當作未來的方向，在大規模、複合式的災害發生時，就能更有餘裕地因應。

此外，賴總統也提到，世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作為，台灣作為全球民主國家、印太地區的重要一員，我們有責任，也有決心，團結各界力量，提升全社會防衛韌性，守護區域的和平穩定，和國際社會共同面對挑戰；提升全社會防衛韌性，是為了團結國人，因應各項挑戰；要持續密集討論與驗證，凝聚更強的決心與信心，更有效地提升全社會防衛韌性；經由今天委員會的充分討論，未來政府與民間合作，將會更加落實。

此外，建置分散式能源的微電網、醫療體系、民政體系、社福體系的整合運作，以及強化金融體系第一線服務韌性、備援計劃等，讓社會功能，可以從區域性災害到大規模威脅，都能夠具備強大的持續運作能力。未來，在全國368個鄉鎮市區公所，中央也會和地方攜手合作，推動設置地區防災協作中心；平時，未啟動的應變中心，可以結合官民資源，來推動教育訓練與演習。

賴總統再次強調，台灣提升全社會防衛韌性，是為了強化國家面臨災難，或緊急狀況時應變作業的能量，達成「維持政府持續運作」、「維持社會民生必要功能持續運作」，以及「必要時支持軍事行動」三大總目標。

總統府 賴清德

延伸閱讀

將下台負責？彈劾案庭審明登場 南韓憲法法院將決定尹錫悅命運

修財劃法害國防預算少800餘億？ 國民黨：賴清德總統少玩陰謀

阿根廷總統米雷伊誓言推核能 應對AI吃電怪獸挑戰

南韓總理韓悳洙任代理總統 政治危機難阻止…過往從政經驗曝光

相關新聞

提升防衛韌性 賴總統：368鄉鎮市區公所設防災協作中心

總統府全社會防衛韌性委員會第二次會議今天登場，召集人賴清德總統做出四點結論，包括世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作...

防災韌性兵推國安會：各部會應加強應處「複合式災變」

總統府全社會防衛韌性委員會今天下午召開第二次委員會，上午分別由中央19部會及台南市16局處進行桌上推演，以驗證民力訓練運...

提升防衛韌性 賴總統宣布明年啟動「城鎮韌性演習」

總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安...

了無新意的中國軍力報告 美國另類認知作戰

美國國防部12月18日發布年度「中國軍力報告」，報告重點在陳述中共的擴核計畫，稱解放軍已擁有超過400枚洲際彈道導彈，預計到2030年將擁有1000枚核彈頭。對此大陸官方駁斥，稱美國才是世界上最大的核威脅。 今年的這份報告與2023年的報告並無太大差別，近年的「中國軍力報告」已被大陸視為美國大外宣式的「認知作戰」，報告屢將解放軍的核武擴充以重點陳述，依大陸多位學者的解釋，可能有兩個主因。

桌曆「官洩」空射雄三飛彈照？中科院急澄清：誤會啦

國家中山科學研究院日前推出明年度月曆，有軍事迷發現中科院公布的「天弓二型飛彈試射」的照片，彈體較尖細、尾端還有增加一截火...

八百壯士／拒汪精衛重金收買 謝晉元捍衛孤軍結局悲壯

抗日戰爭史因為史料逐漸解密後，部分歷史終得還原。大部分人的印象停留在八百壯士死守四行倉庫，但之後，謝晉元作為孤軍領袖，堅持不屈服於南京汪精衛政權的壓力和收買，最終被其派遣的刺客暗殺。 資深記者高凌雲根據國史館解密檔案，整理出謝晉元為了維護尊嚴，堅持孤軍不是俘虜，不斷與上海租界方面抗爭，以及軍事委員會委員長蔣中正知悉後，電復謝晉元的內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。