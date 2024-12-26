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總統府首次全社會桌上推演 資訊戰成焦點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府全社會防衛韌性委員會26日舉行第二次會議。圖／總統府提供
總統府全社會防衛韌性委員會26日舉行第二次會議。圖／總統府提供

總統府全社會防衛韌性委員會26日舉行第二次會議，針對資訊戰、認知戰應處作為，多位委員皆強調錯假訊息判別標準、跨部會溝通協作的重要性。本次桌上推演想定狀況加入網路攻擊及認知作戰等複合性施壓，國安會副秘林飛帆表示，國防部在推演過程明確強調，任何有關「台灣投降」的訊息都是錯假訊息，也請各部會、局處以此因應相關資訊戰狀況。

多位委員也對此提供具體建議與方向，台灣民主實驗室顧問曾柏瑜表示，在桌上推演的過程中，可以看見目前中央與地方政府各局處，都具備快速澄清錯假訊息的能力，已經領先國際上許多國家，但溝通能力需要培力，且須考慮不同社群的特性，無法仰賴單一政府部門進行溝通工作，需要各局處進行策略溝通，並且與民間團體進行合作。

社團法人黑熊民防教育協會理事長劉文指出，在資訊作戰的範疇中，不只是錯假訊息，來自灰色地帶的認知操作或政治宣言都可能讓民眾產生不安，例如投降論就是其中一種方式，建議未來可以加入推演狀況的假設。國立臺灣大學資訊工程學系副教授蕭旭君也提到，面對認知作戰能夠反應的時間不多，不只政府需要資安與情資事件的分級應變程序，民間也應有相關措施。

另針對關鍵基礎設施維運，趨勢科技台灣區總經理洪偉淦指出，面臨緊急狀態時，不只靠政府，民間也應強化自我防衛，因此平時除了核心功能維護以外，也應該強化關鍵基礎設施的自我韌性。

壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農說，關鍵基礎設施在危機時期更需要提供核心服務，可參考國外的電力系統演習，例如消防、醫療服務斷電，通訊能力受影響時，該如何運行緊急醫療救護服務，將想定狀況納入更多假設細節。

國安會 國防部 趨勢科技

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