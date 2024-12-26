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前國防部長李天羽移靈安厝 顧立雄致祭追思

中央社／ 台北26日電

國防部長李天羽12日病逝三總，今天在新店碧潭空軍烈士公墓舉行移靈安厝典禮。國防部長顧立雄指出，感念李天羽畢生奉獻軍旅，為國家締造不朽豐功偉績，成為後人效法的典範。

前國防部長李天羽12日病逝三軍總醫院、享壽79歲。軍事新聞通訊社晚間報導，李天羽的移靈安厝典禮上午於新店碧潭空軍烈士公墓舉行，顧立雄到場致祭，深切感念李天羽畢生奉獻軍旅，以忠勇報國為志、秉忘身報國的赤忱，致力整軍經武，為國家締造燦爛不朽豐功偉績，成為後人效法的典範。

軍聞社指出，移靈車隊清晨由憲兵快速反應連車隊前導，自台北市出發駛向碧潭空軍烈士公墓，顧立雄及各級長官於公墓廣場肅立迎靈，隨後移至祭堂舉行向空軍忠烈將士致祭安奉禮。

儀典中，司儀引領獻花、行三鞠躬禮，表達對李天羽無限追思與感念。霍守業一級上將、林鎮夷一級上將、退輔會主委嚴德發、參謀總長梅家樹上將、副部長柏鴻輝等多名將官蒞臨現場追思致敬。

軍聞社表示，安奉禮圓滿結束後，家屬前往忠靈塔進行移靈安厝儀典，司儀讚頌文與封龕儀式後，憲兵矧槍班鳴葬槍三響，伴隨示範樂隊演奏莊嚴的安息號，向李天羽戎馬一生、忠勇為國的英靈致上敬意。

公墓 國防部 空軍 顧立雄

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