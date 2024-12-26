防災韌性兵推國安會：各部會應加強應處「複合式災變」

總統府全社會防衛韌性委員會今天下午召開第二次委員會，上午分別由中央19部會及台南市16局處進行桌上推演，以驗證民力訓練運用等五大主軸。國安會副秘書長林飛帆指出，推演結果發現各單位應該加強處理複合式威脅的應變能力，同時應強化面對大規模及複合式災變的聯繫機制。

總統府全社會防衛韌性委員會第二次委員會議前，今天上午先進行桌上兵推。以驗證中央及地方政府對相關狀況處置的思維及執行能力，以驗證民力訓練運用、戰略物資盤整配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備以及資通金融網絡安全等社會防衛韌性的五大主軸。

國安會副秘書長林飛帆報告，此次桌上推演並非對抗式推演，不設紅藍軍，而是由中央地方推演組共同扮演台灣方，共同面對統裁官提出的想定及狀況，以小組方式進行討論與狀況處置。演習由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮任統裁官；政務委員季連成、內政部長劉世芳任副統裁官，推演組分別由內政部次長馬士元率中央19部會及台南市副市長葉澤山率16局處參與推演。

林飛帆說，演習以2024年為想定背景，世界各國面臨大選年，不過以哈俄烏戰爭嚴峻，中共對外擴大南海、台海威脅，對內則經濟下行、社會動盪不安，對台持續發動灰色地帶行動等複合式壓迫。推演想定設計區分為因應高強度灰色地帶行動、瀕臨衝突狀態之應處等兩動次，鑑驗政府相關機制如何整合、維持社會民生核心功能。

林飛帆表示，推演結果可以發現，台灣已有良好且行之有年的災害防救機制，各部會及地方局處皆以建立相應SOP及重要物資盤點，對緊急狀況有快速應變能力，跨部會也有相互支援機制，不過他也指出，內政部出現因應各單位需求，以至於出現人力負擔過重的情境，應提前思考人力運用及配置的優先順序。

推演結果也指出，及早建立SOP雖然能完善處置機制，但仍應適時跳脫本位，以強化緊急狀況下的橫向與縱向協調與作業能力。同時，各單位多半以單一事件的應處為思考，較無法考量到各單位資源的互賴性與連動性，未來應該加強處理複合式威脅的應變能力。同時，中央、地方及部會之間面對大規模及複合式災變災害的聯繫機制仍待強化，應該思考如何建構中央、地方的有系統資訊溝通管道。

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