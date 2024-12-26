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續推分散電網 內政部長劉世芳：防災士114年培訓目標逾5萬人

中央社／ 台北26日電

總統府今天召開全社會防衛韌性委員會第2次委員會議，針對「防災士」培訓狀況，內政部劉世芳在報告時指出，統計截至今年12月23日止共有4萬566人，明年目標將朝5萬人以上，藉此強化地區災害韌性。

談及電網韌性，劉世芳強調，台電短、中期持續推動分散式電網工程，長期推動區域電網，台電已擬定「非常時期調度運轉規劃」，全台各區域調度中心具備獨立復電能力讓電網分區獨立運作。

總統賴清德今天下午主持全社會防衛韌性委員會第2次委員會議，宣布明年將萬安、民安演習整合為「2025城鎮韌性演習」，以不依賴國軍支援、參考國際最新的經驗來實施，能與國軍年度重大「漢光演習」相互區隔但又能支援呼應。

兼任委員會執行秘書的內政部長劉世芳在會中報告「第1次委員會議列管事項及辦理情形」時指出，將持續建置「地區防災協作中心」，目的是協助鄉鎮市區公所行政庶務與人力支援派遣作業，避免遭遇大規模災害時，內部或外部協作人力及物資大量進入，導致公務機關能量不足情況。

針對建置現況，劉世芳說明，今年地區防災協作中心共在178個行政區建置，總數為136個（獨立籌組120個、聯合籌組16個），尚有190個行政區未籌組，將持續推動建置。

劉世芳提及「防災士」培訓進度時表示，目的是提升民眾風險意識，鼓勵民眾參與防救災工作，將自助、互助、公助能量導引至地方政府，進而強化地區災害韌性；截至今年12月23日，防災士人數計4萬566人，2025年培訓防災士人數的預計目標為5萬人以上。

至於能源及基礎關鍵設施安全，劉世芳指出，將朝「分散策略」以提升能源韌性，並透過電網工程提高跨區融通及分散風險。

劉世芳說明，面對極端氣候與淨零排放挑戰，台電短中期持續推動分散式電網工程、長期推動區域電網，各區電源與負載平衡發展。

劉世芳指出，若遭外力、人為破壞不可抗因素，台電已擬定「非常時期調度運轉規劃」，全台各區域調度中心具備獨立復電能力使電網分區獨立運作，另針對易成孤島地區的193處，配合微電網維生系統建置緊急供電網。

至於社會醫療網絡及避難設施，劉世芳表示，國家醫療整備目的是提升全民自救互助，強化醫療整備與共建韌性台灣。目前推動現況包括，建立藥品衛材供應韌性，管制藥品及血品供應；盤點災民收容救濟站，與內政部、教育部協調救濟站任務合作；各衛生所人員均已列入民防醫護大隊成員等7措施。

內政部 劉世芳 台電 漢光演習

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