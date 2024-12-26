快訊

秋後算帳？教師批「班班有鮮乳」疑遭下令調查 教育部長回應了

柯文哲裝潢辦公室向博弈教父討300萬 收錢顧著踩飛輪僅「嗯2聲」

桃首例境外麻疹衛生局公布足跡 同時間在場者需健康管理

聽新聞
0:00 / 0:00

提升防衛韌性 賴總統宣布明年啟動「城鎮韌性演習」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」。圖／取自總統府YouTube頻道
總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」。圖／取自總統府YouTube頻道

總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力。

全社會防衛韌性委員會今上午進行首次「卓上推演」，賴總統表示，回顧這一年來，國內外情勢瞬息萬變，全球威權國家持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，而整個第一島鏈的和平穩定，也正受到威權國家的集體挑戰。

賴總統說，面對無論是天災，還是威權擴張野心的威脅，相信只要政府和全體社會有準備，就能應對。有決心，就不用擔心，有信心，人民才能放心，這就是全社會防衛韌性所要達成的目標。當然這些準備都不簡單，台灣社會必須與時間賽跑，來共同建構能夠因應大型災害威脅，也能夠嚇阻敵人侵犯的各種能力。

賴總統表示，也因此這個委員會的目標是，透過五大主軸，來訂定行動方案，包括「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」，並藉此驗證中央與地方政府、因應災害時的量能，全面提升國防、民生、災防與民主四大韌性。

賴總統說，在今天上午進行了總統府內第一次，由中央各部會聯合地方、並有民間觀察員在內的跨領域桌上推演；參演的所有中央部會，都由次長帶隊，台南市除了由副市長率隊，市長黃偉哲也前來參與，展現出中央地方團結合作，共同提升社會韌性。

賴總統說，這次的推演是基於台灣成熟的災害防救體系，延伸到綜合性威脅的因應。採用「有想定、無腳本」方式，參演單位不事先準備講稿，而是臨機應變、面對問題來提出對策，也更加貼近危機真實發生時的狀況。

他表示，面對威權主義的擴張，持續威脅區域的穩定與秩序，在第一個情境中，我們假想發生「高強度灰色地帶行動」；在第二個情境中，我們假想發生「瀕臨衝突狀態」。在這些推演中，維持國人的日常生活、確保社會的正常運作，是首要的核心目標。

賴總統說，在過去多次的演習之後，許多部會都有提高對於危機處理的能力，他要給予肯定。但他也要強調，「我們必須找出現有機制的不足，並且予以補強」。無論是中央或地方單位，都不能報喜不報憂，更要仔細確認數字與實際資源的準確程度。

賴總統說，「我們要持續以行動回應國際社會的支持，讓台灣有能力捍衛自身安全」。身為總統，他也要特別藉這個機會，向國際社會強調，台灣有決心捍衛區域的和平穩定，我們會加速腳步打造更具韌性的台灣。

賴總統說，因此他在此宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，也將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力。另一方面，「2025城鎮韌性演習」，將完全以不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗來設計，跟漢光演習能夠有所區隔，但又能相互支援呼應。

賴總統表示，全社會防衛韌性要特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力。

漢光演習 總統府 萬安演習 賴清德

延伸閱讀

澤倫斯基批俄耶誕攻擊不人道 拜登籲國防部續援烏

韓代理總統韓悳洙也可能「被下台」！在野黨提彈劾 最快明表決

兩任總統都發聖誕賀詞 拜登籲團結 川普狂轉政治文

南韓在野黨加強威脅彈劾代總統的總理 韓元再探15年低點

相關新聞

提升防衛韌性 賴總統宣布明年啟動「城鎮韌性演習」

總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安...

了無新意的中國軍力報告 美國另類認知作戰

美國國防部12月18日發布年度「中國軍力報告」，報告重點在陳述中共的擴核計畫，稱解放軍已擁有超過400枚洲際彈道導彈，預計到2030年將擁有1000枚核彈頭。對此大陸官方駁斥，稱美國才是世界上最大的核威脅。 今年的這份報告與2023年的報告並無太大差別，近年的「中國軍力報告」已被大陸視為美國大外宣式的「認知作戰」，報告屢將解放軍的核武擴充以重點陳述，依大陸多位學者的解釋，可能有兩個主因。

桌曆「官洩」空射雄三飛彈照？中科院急澄清：誤會啦

國家中山科學研究院日前推出明年度月曆，有軍事迷發現中科院公布的「天弓二型飛彈試射」的照片，彈體較尖細、尾端還有增加一截火...

八百壯士／拒汪精衛重金收買 謝晉元捍衛孤軍結局悲壯

抗日戰爭史因為史料逐漸解密後，部分歷史終得還原。大部分人的印象停留在八百壯士死守四行倉庫，但之後，謝晉元作為孤軍領袖，堅持不屈服於南京汪精衛政權的壓力和收買，最終被其派遣的刺客暗殺。 資深記者高凌雲根據國史館解密檔案，整理出謝晉元為了維護尊嚴，堅持孤軍不是俘虜，不斷與上海租界方面抗爭，以及軍事委員會委員長蔣中正知悉後，電復謝晉元的內容。

國防部：財劃法修法預算恐刪800億元 衝擊軍事投資

立法院三讀通過「財劃法」修正案，各界關切對中央政府各部會財政支出的影響，國防部表示，行政院初估國防預算可能刪減達28％、...

防衛韌性委員會二次會明登場 將公布首度桌上兵推成果

總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議明天登場，將由召集人賴清德總統主持。明早則將首度進行「桌上推演」，背景想定因應中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。