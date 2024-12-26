提升防衛韌性 賴總統宣布明年啟動「城鎮韌性演習」

總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議今天登場，召集人賴清德總統致詞時宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力。

全社會防衛韌性委員會今上午進行首次「卓上推演」，賴總統表示，回顧這一年來，國內外情勢瞬息萬變，全球威權國家持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，而整個第一島鏈的和平穩定，也正受到威權國家的集體挑戰。

賴總統說，面對無論是天災，還是威權擴張野心的威脅，相信只要政府和全體社會有準備，就能應對。有決心，就不用擔心，有信心，人民才能放心，這就是全社會防衛韌性所要達成的目標。當然這些準備都不簡單，台灣社會必須與時間賽跑，來共同建構能夠因應大型災害威脅，也能夠嚇阻敵人侵犯的各種能力。

賴總統表示，也因此這個委員會的目標是，透過五大主軸，來訂定行動方案，包括「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」，並藉此驗證中央與地方政府、因應災害時的量能，全面提升國防、民生、災防與民主四大韌性。

賴總統說，在今天上午進行了總統府內第一次，由中央各部會聯合地方、並有民間觀察員在內的跨領域桌上推演；參演的所有中央部會，都由次長帶隊，台南市除了由副市長率隊，市長黃偉哲也前來參與，展現出中央地方團結合作，共同提升社會韌性。

賴總統說，這次的推演是基於台灣成熟的災害防救體系，延伸到綜合性威脅的因應。採用「有想定、無腳本」方式，參演單位不事先準備講稿，而是臨機應變、面對問題來提出對策，也更加貼近危機真實發生時的狀況。

他表示，面對威權主義的擴張，持續威脅區域的穩定與秩序，在第一個情境中，我們假想發生「高強度灰色地帶行動」；在第二個情境中，我們假想發生「瀕臨衝突狀態」。在這些推演中，維持國人的日常生活、確保社會的正常運作，是首要的核心目標。

賴總統說，在過去多次的演習之後，許多部會都有提高對於危機處理的能力，他要給予肯定。但他也要強調，「我們必須找出現有機制的不足，並且予以補強」。無論是中央或地方單位，都不能報喜不報憂，更要仔細確認數字與實際資源的準確程度。

賴總統說，「我們要持續以行動回應國際社會的支持，讓台灣有能力捍衛自身安全」。身為總統，他也要特別藉這個機會，向國際社會強調，台灣有決心捍衛區域的和平穩定，我們會加速腳步打造更具韌性的台灣。

賴總統說，因此他在此宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，也將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力。另一方面，「2025城鎮韌性演習」，將完全以不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗來設計，跟漢光演習能夠有所區隔，但又能相互支援呼應。

賴總統表示，全社會防衛韌性要特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力。

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