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桌曆「官洩」空射雄三飛彈照？中科院急澄清：誤會啦

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
1989年9月天弓飛彈移交陸軍服役，在三峽中科院飛彈製造中心舉行移交典禮，當時在會場曾展出配有加力器的天弓二型彈體及垂直發射彈箱。圖／報系資料照片
1989年9月天弓飛彈移交陸軍服役，在三峽中科院飛彈製造中心舉行移交典禮，當時在會場曾展出配有加力器的天弓二型彈體及垂直發射彈箱。圖／報系資料照片

國家中山科學研究院日前推出明年度月曆，有軍事迷發現中科院公布的「天弓二型飛彈試射」的照片，彈體較尖細、尾端還有增加一截火箭助推器，疑似是正在開發中的空射型雄風三型超音速反艦飛彈。不過中科院解釋，這是天弓飛彈開發階段的測試構型之一，並非「官洩」新彈種。

跨年腳步接近，軍方各單位陸續發送2025年月曆，其中中科院明年度桌曆，以目前研發、產製及服役中的天弓三飛彈、雄風三飛彈、銳鳶二型無人機、劍翔系列巡飛彈二型無人機等武器裝備為主題，同時也找出多張歷史照片，介紹中科院研發雄風一型、天弓一、二型及天劍飛彈等武器彈藥的歷史。

不過有軍事迷發現，桌曆第二頁圖說為「天弓二型飛彈試射」的照片，圖中飛彈採用藍白相間塗裝，不過彈頭較目前所見的天弓飛彈尖細、彈身側面疑似有突出的進氣口，尾端則多出一截被稱為加力器的火箭助推器，整體構型不同於現今服役的天弓飛彈，為此懷疑其實是傳聞中的空射型雄風三型超音速反艦飛彈正在試射的照片。

中科院對此解釋，軍事迷關注的圖片確實是1980至1990年間天弓二型飛彈研發測試的歷史照片；中科院指出，該院於1980至1990年奉令展開天弓武器系統研發任務，依序開發天弓一型及二型等兩種防空飛彈系統，天弓二型飛彈後採垂直發射，於1994年完成作戰測評，量產解繳軍種擔任防空戰備任務。

根據記載，天弓飛彈在1979年啟動研發，分為兩個開發項目，其中「天弓甲型」採用沖壓發動機作為推力，開發期程預估7年，1984年更名為天弓二型；「天弓乙型」為備案，採用固體火箭馬達作為推力，開發期程預估4年，1984年更名為天弓一型。1989年9月24日天弓一型飛彈移交陸軍服役，在新北三峽中科院飛彈製造中心舉行移交典禮，由時任行政院長李煥主持、參謀總長郝柏村陪同，當時在會場曾展出配有加力器的天弓二型彈體及垂直發射彈箱，日後歷經改良，正式服役的天弓二型已取消外部的加力器。

國家中山科學研究院推出明年度月曆，軍事迷發現中科院公布的「天弓二型飛彈試射」的照片，彈體較尖細、尾端還有增加一截火箭助推器，引發討論。圖／讀者提供
國家中山科學研究院推出明年度月曆，軍事迷發現中科院公布的「天弓二型飛彈試射」的照片，彈體較尖細、尾端還有增加一截火箭助推器，引發討論。圖／讀者提供

中科院 飛彈

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