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國防部：財劃法修法衝擊建軍備戰 恐難應對中共襲擾

中央社／ 台北25日電

國防部今天表示，財劃法修正通過初估國防預算可能刪減達28%、約新台幣800億元，勢必嚴重衝擊國軍建軍備戰，且可能導致重大武器裝備無法升級、採購項目付款困難、延宕取消，甚至無法應對中共機艦襲擾。

國防部晚間發布新聞稿表示，國防預算規模取決敵情威脅以及建軍備戰所需，近年中共軍費連創新高，對區域情勢及台海造成的威脅日趨嚴峻，國軍惟有在全民支持下，有效運用穩定成長的財源，加速建構防衛武力、穩健成長戰力，才能嚇阻敵人並協同友盟共同維護國家安全。

國防部說明，因應財劃法修法通過，行政院初估國防預算可能刪減達28%、約800億元，勢將對國軍建軍備戰造成嚴重衝擊。首先，就中長期軍事投資而言，預算刪減將導致重大武器裝備無法持續升級，已簽約採購項目依約付款困難，甚至延宕或取消；針對前瞻性武器裝備或科技的國防自主研發，亦將舉步維艱。

其次是作業維持經費，國防部表示，預算不足將直接影響主戰裝備妥善率，以及各式訓練彈藥籌補、油料採購等，不但使戰備部隊無法有效因應共軍機艦繞台等襲擾行動；各級部隊亦會因裝備故障、油料及零附件不足等因素，難執行戰備訓練、戰力下墜。

第三是關鍵的人力補充層面，國防部指出，為改善部隊編現比偏低現況，正研擬國軍人員待遇提升方案，若因財劃法修正而致國防預算不足，相關方案勢受影響，既不利提振官兵士氣，亦難以充實部隊人力。

國防部說明，目前國防預算占GDP比率概為2.4%，在區域各國無不提升國防支出之際，若台灣再刪國防預算至不到2%，恐在國際間形成「面對嚴峻敵情威脅，反而減少國防預算，缺乏自我防衛決心」的負面形象，如何讓國際友邦願意在敵人侵略的關鍵時刻，願意伸出援手。

國防部強調，國防安全攸關全民生命安全與生存發展，國防實力更是建設發展的基石，籲請民眾能夠持續支持國防預算穩健成長，提升國防實力，期使國家在和平的環境中，持續繁榮發展。

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