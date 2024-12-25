快訊

女員工遭主管性侵輕生 麥當勞挨罰百萬：虛心接受進行檢討

央行打炒房打出逾放？投資客無法脫手使銀行逾放增加

唐綺陽罕提曾有「一年短命婚姻」 被母1句話激到賭氣結婚

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部：財劃法修法預算恐刪800億元 衝擊軍事投資

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院三讀通過「財劃法」修正案，國防部表示，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，恐怕影響軍事投資等各項支出。記者林俊良／攝影
立法院三讀通過「財劃法」修正案，國防部表示，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，恐怕影響軍事投資等各項支出。記者林俊良／攝影

立法院三讀通過「財劃法」修正案，各界關切對中央政府各部會財政支出的影響，國防部表示，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，恐怕對軍事投資、武器研發採購、提升人員待遇及因應共機繞台等都將造成直接影響。更可能在國際間形成缺乏自我防衛決心的負面形象。

國防部晚間表示，因應財劃法修法，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，勢將對國軍建軍備戰造成嚴重衝擊。尤其對中、長期軍事投資而言，預算刪減將導致重大武器裝備無法持續升級，已簽約採購項目依約付款困難，甚至延宕或取消。針對武器裝備或科技的國防自主研發，也將舉步惟艱。

國防部並強調，國防部正研擬國軍人員待遇提升方案，以改善部隊編現比偏低現況。若因財劃法修正而致國防預算不足，相關方案勢必受影響，既不利提振官兵士氣，也難以充實部隊人力。

再就作業維持經費而言，國防部表示，預算不足將直接影響主戰裝備妥善率，以及各式訓練彈藥籌補、油料採購等，不但使戰備部隊無法有效因應共軍機艦繞台等襲擾行動，各級部隊亦會因裝備故障、油料及零附件不足等因素，難以執行戰備訓練。

國防部強調，目前國防預算佔GDP比率概為2.4％。在區域各國無不提升國防支出之際，若我國再刪減國防預算至不到2％，恐在國際間形成「面對嚴峻敵情威脅，反而減少國防預算，缺乏自我防衛決心」的負面形象，如何讓國際友邦願意在敵人侵略的關鍵時刻，願意伸出援手？

國防部 國防預算 財劃法

延伸閱讀

賴清德不滿財劃法 特強調行憲紀念日

財劃法修法餘波…綠營議員怒「修法後重北輕南」：屏東成最大受害者

徐榛蔚就職6周年展施政成果 談財劃法修法：如虎添翼

綠縣市長齊轟財劃法不公 陳其邁批：先給地方錢再討論怎花

相關新聞

防衛韌性委員會二次會明登場 將公布首度桌上兵推成果

總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議明天登場，將由召集人賴清德總統主持。明早則將首度進行「桌上推演」，背景想定因應中...

國防部：財劃法修法預算恐刪800億元 衝擊軍事投資

立法院三讀通過「財劃法」修正案，各界關切對中央政府各部會財政支出的影響，國防部表示，行政院初估國防預算可能刪減達28％、...

部隊鍋 EP199｜軍購武器海運來台 作業繁複一窺背後的故事

軍購武器造完要送來台灣，就像買網購要選送貨一樣，快遞、自取大不同。居然海運算是「自取」的一種？ 本集部隊鍋邀請到前空軍E-2預警機種子教官翁嘉民聊聊，從軍品的交付，到運輸、抵達港口最後進到基地圍牆裡，牽涉到多少幕僚作業，背後盡是一般人不知道的故事。

獨／絕不逾越軍人職責份際 永懷李天羽專題明向全軍播放

國防部前部長李天羽於本月12日辭世，享壽79歲。國防部特別製作「永懷前國防部長李天羽生先風範」影像專題，將在明（26）日...

中科院研發模擬系統 建無人機AI情資平台

國家中山科學研究院昨在台中發表「模擬系統研發成果」，現場展示多種情境的模擬系統。政府推動建構無人機不對稱戰力，各界關切中...

大陸對台武嚇不減 專家籲華府利用美台後勤協定反制

美國國防部最近發布的年度中國軍力報告，詳述北京加強對台灣武力恫嚇的行徑，引發專家質疑華府遏阻的效力。有美國前官員便建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。