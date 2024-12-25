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國防部：財劃法修法預算恐刪800億元 衝擊軍事投資
立法院三讀通過「財劃法」修正案，各界關切對中央政府各部會財政支出的影響，國防部表示，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，恐怕對軍事投資、武器研發採購、提升人員待遇及因應共機繞台等都將造成直接影響。更可能在國際間形成缺乏自我防衛決心的負面形象。
國防部晚間表示，因應財劃法修法，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，勢將對國軍建軍備戰造成嚴重衝擊。尤其對中、長期軍事投資而言，預算刪減將導致重大武器裝備無法持續升級，已簽約採購項目依約付款困難，甚至延宕或取消。針對武器裝備或科技的國防自主研發，也將舉步惟艱。
國防部並強調，國防部正研擬國軍人員待遇提升方案，以改善部隊編現比偏低現況。若因財劃法修正而致國防預算不足，相關方案勢必受影響，既不利提振官兵士氣，也難以充實部隊人力。
再就作業維持經費而言，國防部表示，預算不足將直接影響主戰裝備妥善率，以及各式訓練彈藥籌補、油料採購等，不但使戰備部隊無法有效因應共軍機艦繞台等襲擾行動，各級部隊亦會因裝備故障、油料及零附件不足等因素，難以執行戰備訓練。
國防部強調，目前國防預算佔GDP比率概為2.4％。在區域各國無不提升國防支出之際，若我國再刪減國防預算至不到2％，恐在國際間形成「面對嚴峻敵情威脅，反而減少國防預算，缺乏自我防衛決心」的負面形象，如何讓國際友邦願意在敵人侵略的關鍵時刻，願意伸出援手？
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