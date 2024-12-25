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防衛韌性委員會二次會明登場 將公布首度桌上兵推成果

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議明天登場，將由召集人賴清德總統主持。圖為委員會首度開會情形。圖／總統府提供
總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議明天登場，將由召集人賴清德總統主持。圖為委員會首度開會情形。圖／總統府提供

總統府「全社會防衛韌性委員會」第二次會議明天登場，將由召集人賴清德總統主持。明早則將首度進行「桌上推演」，背景想定因應中共持續擴大包括對台海等區域挑釁作為，由19個中央部會與地方16個局處，共同驗證中央與地方緊急事態應處能力。

根據府方公布的議程，全社會防衛韌性委員會第二次會議，將由賴總統先致詞，隨後確認本次會議議程以及第一次委員會會議紀錄，之後進行二個報告事項，分別由內政部報告「第一次委員會議列管事項及辦理情形」，以及國安會報告「桌上推演成果」，隨後則進行閉門會議，最終再由賴總統做出結論。

黨政人士表示，台灣位處第一島鏈的地緣政治情勢變化，中國不只威脅台灣，長期實施灰色地帶侵擾、認知作戰，台灣也面臨各種天災之挑戰，全社會防衛韌性必須落實到全國與社會各角落，期望在國家面臨災難或緊急狀況時，人民生命財產安全能夠受保障、政府服務能夠持續有效運作、民主台灣能夠永續穩健發展前行。

黨政人士說，總統府預定明天舉行首次桌上推演，邀集19個中央部會及地方16局處，並由防衛韌性委員擔任民間觀察員，想定背景為因應2024年世界各民主國家適逢選舉年，國際局勢變動，同時威權勢力企圖挑戰以規則為基礎的國際秩序，意圖改變現狀。

黨政人士表示，同時在印太地區，中共不放棄對外擴張威權主義，持續擴大對東海、台海、南海的挑釁作為，為欲掌控第一島鏈擴大軍演等，進行桌上推演，以中央部會與地方局處的反應，以及民間合作，驗證災防緊急事態應處能力。

防衛韌性委員會預計明年3月舉行地方小規模演練、明年6月銜接漢光演習進行前導演練。黨政人士說，目的是確保國家面臨緊急事態時，能維持社會安全穩定、人民日常生活不變，要落實在基層、扎根在鄰里，強化整體社會的韌性。

黨政人士表示，閉門桌上推演預計於明上午完成後，下午四時舉行委員會進行報告與討論，並於晚間舉行會後記者會對外說明。

台海 漢光演習 總統府

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