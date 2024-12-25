獨／絕不逾越軍人職責份際 永懷李天羽專題明向全軍播放

國防部前部長李天羽於本月12日辭世，享壽79歲。國防部特別製作「永懷前國防部長李天羽生先風範」影像專題，將在明（26）日莒光園地節目對全軍播放。影片結尾特別引用李天羽致詞表示：「國軍主要職責是保家衛國，任何時間都必須保持行政中立，恪遵憲法與國防法的規範，服從指揮、奉行命令，『絕不逾越軍人的職責與份際』。這是身為現代軍人，必須具備的民主素養」。

2008年2月，李天羽擔任國防部長不到一年之際，當時的扁政府有意成立一個整合國防資源的鐽震公司，做為日後台灣政府與外國軍火交易與工業互惠的平台，稱為鐽震案，引發政壇風雨。李天羽展現態度，主動請辭獲准。他在請辭國防部長一職隔天，曾找來軍聞社新聞官，在夫人李佳季陪同下詳實地紀錄下請辭的過程與長夜思慮的心路歷程。國防部製作專題以李天羽口述：「絕不逾越軍人的職責與份際」作結尾。有其深意。

這部影片由國防部製作，以「磊然襟懷、巍然氣度、卓然思維、懍然風骨、藹然領導與昂然奮進的節操，無負從軍報國初衷與燃燒生命熱血的志節」，為李天羽一生作總結。片中有李天羽一生從軍各階段的珍貴照片，也提及李天羽在國防部長任內以273個工作天督軍完成太平島機場的建軍成績。

片中特別引用李天羽在機場落成時飛赴太平島致詞內容說：「今天南沙，我們最南疆的這一塊領土，我必須藉助這個機場的構築，來顯示我們南疆領土主權的伸張，整個興建過程中，集合我們富有專業的專家同仁們之外，也考慮到相關環保等，現在我們身為現代人，所必須要有的心態」。

片中軍方為這項工程評價表示，李天羽在國防部長任內憑藉短短273個工作天，完成太平島機場1200公尺長的起降跑道建設，不僅是國防工程的突破，更是國家主權的精實展現。而李天羽更於2008年1月，正式將義務役期為1年，為當今兵役制度奠定基礎，對軍務改革有深影響。

專題中並提及，李天羽因職務關係，與國會有密切互動，不論是擔任國會聯絡人或至立法院報告國防業務，在詢答中始終挺直腰桿、不卑不亢，與有問必答的謙和與誠懇態度所展現出的擔當，有為有守，不謹凸顯軍人尊嚴，同時也對國軍整體形象、國軍與國會良性互動，帶來正面發展。

片尾特別引用李天羽致詞表示，國軍主要職責是保家衛國，任何時間都必須保持行政中立，恪遵憲法與國防法的規範，服從指揮、奉行命令，絕不逾越軍人的職責與份際。這也就是身為現代軍人，必須具備的民主素養。 片中特別引用李天羽在機場落成時飛赴太平島致詞內容說：「今天南沙，我們最南疆的這一塊領土，我必須藉助這個機場的構築，來顯示我們南疆領土主權的伸張」。圖／取自「永懷前國防部長李天羽生先風範」影像專題

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