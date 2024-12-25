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C-130H全面升級 114年先執行螺旋槳組合件外購

中央社／ 台北25日電

空軍C-130H運輸機服役已達40年，空軍114年起至119年以「太武山三號」專案性能升級；根據政府採購網今天發布招標公告，明年將斥資新台幣1億2601萬元，執行C-130螺旋槳組合件採購，履約期限至114年底。

空軍分批向美國採購20架C-130H運輸機（編號1310於民國86年失事墜毀於台北松山機場，現為19架），及1架改裝稱為「法老機」的C-130HE電戰機；首批12架C-130H運輸機自1984年出廠服役迄今已達40年。

空軍司令部今年6月證實，為提升C-130型機飛航安全及作戰支援效益，規劃自114年至119年執行20架性能提升作業（19架C-130H、1架C-130HE），專案名稱為「太武山三號」。

升級重點為整合座艙介面、增進海上搜救能力及模擬機3大類，主要項目包括全球精準定位、機位回報、安全避撞等系統；據了解，升級金額逾百億元。

根據政府採購網今天發布的招標公告，國軍駐美軍事代表團針對「螺旋槳組合件開口式採購」進行招標，預算金額為新台幣1億2601萬1560元，開標日期為114年1月8日，履約期限至同年12月31日。

雖然中文版的招標公告未註明為何種機型的螺旋槳，但對照駐美軍事代表團公布英文版招標文件，可見C-130 AIRCRAFT PROPELLER（C-130運輸機螺旋槳）。據了解，此案為「太武山三號」的一環。

太武山專案為空軍過去對美採購C-130H運輸機的專案代號，由於是分批採購，區分為太武山一號、二號，此次升級案則是三號。

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