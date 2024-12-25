1架次共機、1枚空飄氣球擾台 國軍嚴密監控

國防部今天表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，1架次共機侵擾東部空域。另外，也有1枚中共空飄氣球進入基隆西北方64浬、高度2萬2000呎，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲3架次共機（其中1架次進入東部空域）及共艦6艘，持續在台海周邊活動。

另外，國軍也公布中共1枚空飄氣球動態，於昨天上午8時22分進入基隆西北方64浬、高度2萬2000呎，於同日上午10時25分消失。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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