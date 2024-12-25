中科院研發模擬系統 建無人機AI情資平台

國家中山科學研究院昨在台中發表「模擬系統研發成果」，現場展示多種情境的模擬系統。政府推動建構無人機不對稱戰力，各界關切中科院開發國產軍用無人機的進度，中科院航空所長葉嘉範昨表示，包括騰雲無人機、銳鳶二型及紅雀三型等無人機，基本上都已完成相關測評，就看國防預算如何配置。同時，海軍已訂購「巡飛彈一型」無人機系統，中科院正在進行最後測試驗證。

中科院也建立無人機影像數據共同情資平台，可將各型無人機偵蒐影像及數據情資進行整合，並導入ＡＩ、ＧＰＴ模型，可即時分析及辨識串流影像，同時也有歷史影像分類管理及ＡＩ智能影像辨識功能，能輔助指揮官迅速掌握戰場態勢。

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