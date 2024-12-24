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大陸對台武嚇不減 專家籲華府利用美台後勤協定反制

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
針對北京加強對台灣武力恫嚇的行徑，有美國前官員建議，美方應善用與台灣的後勤協定來進行反制。美聯社
針對北京加強對台灣武力恫嚇的行徑，有美國前官員建議，美方應善用與台灣的後勤協定來進行反制。美聯社

美國國防部最近發布的年度中國軍力報告，詳述北京加強對台灣武力恫嚇的行徑，引發專家質疑華府遏阻的效力。有美國前官員便建議，美方應善用與台灣的後勤協定來進行反制。

美國之音（Voice of America）報導，美國五角大廈上週發布今年度「中華人民共和國軍事與安全發展」（Military and Security Developments Involving thePeople's Republic of China）報告，當中強調北京持續發展軍力，以獲取國家利益及在周邊地區聲張領土主權。

報告詳列中國利用各種施壓手段持續「侵蝕台灣及其周圍的長期常態」，包括增加越過台灣海峽中線的軍機飛行頻率。

報告提到，解放軍愈來愈著重在「台海軍事偶發事件」及「延緩或阻止第三方介入」。當中指出，2022年和去年皆各有1500多架次中國軍機進入台灣的防空識別區（ADIZ），且去年一整年解放軍更在台灣周圍進行了大規模聯合演習，以加強戰備能力和作戰協調性。

儘管美國官方曾對相關情勢表達嚴重關切，但一些軍事專家表示，華府的回應未能有效抑制中國的侵略性行徑。

解放軍本月稍早在台灣附近及第一島鏈一帶進行了海軍演習，其後美國國務院的1名發言人表示，美方持續關切共軍在台灣附近的活動「升高」，但稱這與其在中國先前的「聯合利劍」演習觀察到的程度相同。

然而為阻止北京進一步武力脅迫，有些美國前軍事官員建議善用美台「物品勞務相互提供協定」（Acquisition and Cross-Servicing Agreement，ACSA）來讓美國軍機在台灣加油，以清楚表明美國的決心。這類協定允許五角大廈與美國的夥伴和盟邦交換物資、服務與後勤支援。

曾任美國軍事官員的華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security，CNAS）高級國防研究員米克斯（Trey Meeks）告訴美國之音，為了反制中國不斷且一再升級軍事脅迫的「新常態」，他建議若再有中國軍機飛越海峽中線，美國可依據上述後勤協議派遣戰鬥機在台灣停留加油作為回應。

米克斯還提議美國另個選項，就是讓1艘原已正在區域執行任務的美國海岸防衛隊船隻造訪台灣。他認為這會是個戰略性的回應，表示美台間有酌情權讓更大型美國船隻停靠台灣，甚至是美軍艦艇。

事實上在2021年6月，就已有過1架美國軍機為了運送COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而降落台灣。此外，韓國空軍的「黑鷹」飛行表演隊去年2月前往澳洲參加航空展途中，也曾在高雄機場停留加油。

對於台灣而言，可採取的其他選項還包括用雷達鎖定的飛彈來攔截入侵的解放軍飛機。米克斯說：「當你用地對空飛彈鎖定中國戰機飛行員，他們的飛行就不再愉快了。」

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