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美台後勤協議成保命符？專家籲：允許美軍機赴台補給燃料 反制陸脅迫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
前美國官員提議利用「美台採購及交叉服務」，讓美國軍機出現在台灣以此嚇阻中國犯台。路透
前美國官員提議利用「美台採購及交叉服務」，讓美國軍機出現在台灣以此嚇阻中國犯台。路透

美國國防部18日發表2024年中國軍力報告，詳述中國透過各種施壓辦法，侵蝕台灣及其周邊長久既存規範，對此部分前美軍官員提議，可援引「美台採購及交叉服務」（U.S.-Taiwan Acquisition and Cross-Servicing Agreement，ACSA），讓美國軍機在台灣補給燃料，以此軍事存在作為威懾，表明美方態度和決心。

美國之音報導，2024年中國軍力報告提出，中國不斷強化對台在外交、政治和軍事上的施壓，包括軍機跨越海峽中線及舉行大型軍演等。對此軍事專家憂心，儘管美國官員表達關切，但未能有效遏制中國的侵略。

為進一步阻止脅迫，部分前美軍官員提出鮮少被討論到的美台合作協議ACSA。「美台採購及交叉服務」是美台之間極少討論的一項後勤協議，協議中允許美國國防部與夥伴和盟國交換物資、服務及後勤支援。

根據美國眾議院法律修訂顧問辦公室（OLRC）線上資料庫，ACSA是適用於美國和北約成員國、北約成員國附屬組織，與其他地區盟友的雙邊協議，允許部署海外的美軍直接從適用對象國家或地區，取得或提供後勤支援、補給與服務。

而這項協議定義的「後勤支援、補給與服務」，包含石油燃料、運輸與彈藥，還有基地運營支援、設施使用、修理維護及港口服務等。

華府智庫新美國安全中心高級國防研究員米克斯（Trey Meeks）說，未來當中國軍機越過海峽中線時，兩架美國戰鬥機可隨後透過美台ACSA做出回應，在台灣停留且加油。米克斯還說，美國的另一選項是，已在台海區域執行任務的美國海岸防衛隊船隻可訪問台灣，而這將顯示，在美台斟酌之後，可能還有更大型美軍船艦到訪。

美國之音指出，為因應中國不斷擴大對台用武的能力和意願，美台國防接觸已發生變化。不過，一些軍事專家說，只有在台灣大力增加國防預算的情況下，美國下屆總統川普的團隊才可能更加積極主動。

國防部 美國 美軍

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