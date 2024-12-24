建立無人機戰力 中科院：海軍巡飛彈一型已在測評中
政府推動建構無人機戰力，各界關切中科院開發國產軍用無人機的進度，中科院航空所長葉嘉範表示，包括騰雲無人機、銳鳶二型及紅雀三型等無人機，基本上都已經完成相關測評，就看國防預算配置的狀況，同時，海軍已經訂購「巡飛彈一型」無人機系統，中科院已經在進行最後的測試驗證。
葉嘉範指出，國造無人機的開發大致都按照相關節點推動中，各界關心的各型國產無人機基本上都已經完成相關測評，也對需求軍種做過成果展示，中科院對後續的部署都已經做好準備。葉嘉範進一步表示，目前軍方確定採購的案子就是海軍已經訂購巡飛彈一型，中科院已經在做最後的測試驗證工作。
除了無人機的開發外，中科院也建立無人機影像數據共同情資平台，將各型無人機偵蒐影像及數據情資進行整合，並且運用AI技術，可以輔助指揮官迅速掌握戰場態勢。這套平台具有各型無人機即時影像、戰情看板功能，並導入AI、GPT模型，可即時分析及辨識串流影像，同時也有歷史影像分類管理及AI智能影像辨識功能，可支援快速找到重要影片及關鍵畫面，減輕人判讀的負荷及節省時間。
面對未來軍方也將引進MQ-9B高空監偵無人機，蒐集的情資是否也能整合入平台？葉嘉範說，中科院已經有了完整的科技研發團隊與人才，也掌握了無人機與模擬器關鍵技術，同時也掌握了國內的完整模擬器產業鏈，只要軍方提出需求，都可結合人才、核心技術和產業能量來完成整合。
中科院航空所指出，從1993年起配合IDF經國號戰機研發模擬機以來，已經逐步掌握模擬器關鍵技術，至今為陸、海、空軍及台鐵、高鐵開發了240套各型飛機、戰甲車及列車模擬訓練系統。目前也陸續推出城鎮戰鬥場景VR系統、無人機飛行模擬器VR系統、機動型無人機飛行模擬器、鐵道駕駛VR系統、輕兵器射擊訓練模擬器、六軸動感駕駛體驗平台和通用型飛行模擬驗證平台等產品。
葉嘉範說，中科院在2010年也協助海軍完成劍龍級潛艦教練儀的性能提升，同時建置對潛艦訓練的基礎能量，未來國造潛艦案如果有需求，中科院也會全力推動。
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