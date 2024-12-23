回應監委關切 卓榮泰：研議成立社會防衛韌性對應小組

監察院副院長李鴻鈞今天帶隊到行政院年度巡查，監委蔡崇義關注「俄烏戰爭」與戰爭中展現的先進科技對我國國防整備的影響及外交風險。行政院長卓榮泰答覆表示，配合總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，行政院將研議成立全社會防衛韌性的相關的任務編制小組，以落實執行相關決議。。

監察院外交及國防委員會召集人蔡崇義今天以「俄烏戰爭與先進新科技對我國當前作戰規劃構想及外交之影響」為題報告與詢問。他認為我國行政部門可省思國防整軍備戰與外交策略推動，並引用近年相關調查案件分析國家安全面臨的三大潛在風險，促請行政院注意及檢討改進。

蔡崇義說的三大潛在風險，首先的風險是面對中共滲透威脅，其次的風險是少子化及人口老化影響國防發展，第三則是要提升國防安全及八大領域關鍵基礎設施的防護。蔡崇義建議國軍應強化反情報機制，強化全民國防教育及全民國安意識，建立認同凝聚共識；國防部應研擬具體留才方案，優化服役環境及照顧官兵生活；以「俄烏戰爭」為鑑，落實盤點關鍵設施並加強稽核作為及風險演練，以維持國家運作之韌性，並舉俄羅斯使用「資訊混合性戰爭先行」的概念，建立資安韌性重要性，值得借鏡。

國防部長顧立雄回覆表示，國防部為防杜中共滲透，已研擬國軍涉密人員安全調查作法，並將強化指管能量及國家運作韌性，巷賡續致力於國防自主武器研發與扶植軍工供應鏈及人才培育，並將厚實後備動員，以發揮全社會防衛韌性，有效提升後備整體戰力，並運用立即備戰操演，加速平戰轉換機制，同時強化認知作戰應處作為，並結合美國印太戰略之架構以維持和平現狀。

顧立雄強調，面對嚴峻的台海情勢，國防部除落實國防自主政策，並強化軍民合作及深化友盟國家軍事交流，持續採實戰化方式訓練，以確保國家主權完整及安全。

行政院長卓榮泰則說，關於國軍人才留任，政府會透過更好的福利條件，落實人性管理，強化招募作為，以增加留任的誘因；同時透過各種不同的演習檢視關鍵基礎設施，強化其安全維護的能力，並提升資訊安全。他還說，總統府已成立全社會防衛韌性委員會，行政院必須要有一對應的機制，以落實及執行決議內容，行政院將研議成立全社會防衛韌性的相關的任務編制小組，以為因應。

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