1年期義務役完訓5277人 鑑測合格率98.3%

國軍於今年初恢復1年期義務役，行政院今天表示，統計截至今年11月，已完訓17梯次、5277人，鑑測合格率達到98.3%。國軍日前提到，不合格者得補測，否則僅領取1萬550元底薪（本薪）。

監察院113年巡察行政院會議今天展開，行政院秘書長龔明鑫向監委們簡報政院工作重點提到「打造韌性台灣，維護安全與和平」。

國軍已在今年初恢復1年期義務役，龔明鑫在簡報中提到，統計截至今年11月，已完訓17梯次、5277人，鑑測合格率達到98.3%。

在國防自主中的國艦國造部分，龔明鑫表示，海軍高效能艦艇第1批6艘已全數交艦，第2批5艘已陸續開工；海軍新型救難艦大武軍艦已交船；第3艘1000噸級巡防艦「連江艦」已交船海巡；潛艦國造海鯤號預計114年11月交船。國機國造部分，勇鷹新式高教機迄今已交機37架。

台美軍購面向，龔明鑫指出，自2021年來，美國已經連續18次對台軍售，總額達到3億8500萬美元。其中，首批38輛M1A2T戰車已經抵台，也供售台灣F-16戰機後勤維保的關鍵零組件及AESA雷達後勤支援，並供給台灣戰術區域通信系統。

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