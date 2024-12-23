修財劃法未考慮事權不合理　主計長要地方拿回省府業務

「財政收支劃分法」日前在立法院會三讀闖關，中央須釋出3754億元。行政院主計總處主計長陳淑姿說，修法後中央政府每年經常性收入將減少，相關國防經費、撥補勞保基金、租金補貼、治安維護等經費都會受影響。

她直言，修法未通盤考量事權劃分，非常不合理，中央所承接的省府業務應回歸地方，當前將優先評估無涉修法的項目，比如過往承接省府的高中職、醫院等業務經費，也將檢討計畫型補助款中的各縣市負擔比率。

行政院發言人李慧芝今天上午偕財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿舉行記者會，說明修法後對中央財政與地方收支的影響與衝擊。陳淑姿說明，精省前中央、地方歲入比重約為6比4，精省後中央承接省府稅課收入及債務，入不敷出達1387億元，未依精省而獲益。

陳淑姿指出，修法後中央須再增加釋出財源3753億元，占整體歲入9%，加計一般性補助款2501億元，占6％，二者合共占15%，但省府業務仍留在中央非常不合理，應併同考量事權劃分，否則恐造成地方為消化預算而浮濫支出，加碼非法定社會福利、未經審慎評估興建蚊子館等，影響地方財政紀律。

陳淑姿認為，修法後地方自有財源將大幅增加，足以支應其基本財政支出，再要求保障一般性補助款金額實屬不合理，未來各部會計畫型補助款包括育兒津貼、托育補助、汙水下水道建設、生活圈道路、軌道建設等，未來將優先檢討回歸地方或提高自籌款比率因應。

另基於「錢權隨事權移轉」原則，避免地方為消化預算而浮濫支出，陳淑姿主張，中央所承接的省府業務，包括老農津貼159億元、勞健保費915億元、省立學校350億元、省立醫院452億元等，應一併移回各地方政府辦理。

不過，她坦言，現行法令規定，老農津貼、勞健保須由中央負擔，若要移轉地方必須修法，至於原承接省府的高中職、醫院等無涉修法的項目如何回歸地方，主計總處將優先評估。

外界關注中央財源減少是否會舉債因應，陳淑姿說明，儘管中央政府每年將減少經常性收入3753億元，為嚴守財政紀律，中央舉債數不應再增加，勢必相對縮減歲出因應，且修法要求一般性補助款不能減少，依法律義務支出經費也無法因財政困難而刪減，經費減列範圍只能侷限在其餘歲出。

以明年度中央政府總預算3兆1325億元為例，扣掉法律義務支出1兆8144億元、約占58％，其餘歲出1兆3181億元、約占42％，須刪減28％，陳淑姿認為，修法將造成已核定且尚在執行中的計畫難以為繼，「均衡台灣重大基礎建設計畫」也將無法進行，嚴重影響台灣未來均衡發展。

根據主計總處盤點，受衝擊計畫包括原編列2945億元的國防經費（不含人員維持費）、1200億元的撥補勞保基金、400億元租金補貼、以及治安維護經費、健保財務協助、少子女化對策、捷運建設計畫、鐵路立體化、省道改善、食品安全經費等。 主計總處盤點財劃法修正後可能受衝擊的計畫經費。圖／主計總處提供 主計總處盤點財劃法修正後可能受衝擊的計畫經費。圖／主計總處提供

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