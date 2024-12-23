觀察站／「役情」警報 還要粉飾太平？

M1A2戰車到來、拜登總統「聖誕大禮」再度軍援，乃至潛艦預算爭論，在在吸引社會關注。相較之下，國軍人力問題悄無聲息，得不到同樣聲量，卻宛如沉默的惡疾，「毒性」之大，絕對不能輕忽。

今年三月，總統府發生憲兵站哨舉槍自戕的憾事，事後立委發現，連「天下第一營」的元首衛隊，缺員也達三分之一。由於軍中單位通常有約一成人力，正處於借調、受訓、長假等狀況，代表該營真正可用人員，還不到編制六成。留在單位內值勤的人力，以及負責規畫人力調度的幹部，必須承受多大壓力，不難想像。

因應近年兩岸緊張，國防部成立新興兵力，大幅提升戰訓強度，理論上當然是正面之舉，但所需人力規模，以及官兵負擔度，也不免大幅提升，原已存在的缺員問題，立刻被狠很扯裂。有人不堪重負而求去，剩下的人勢必要承受更大壓力，陷入惡性循環。

國防部提供給立委與記者的人力數字，雖然前後不斷變化，但即使最「美觀」版本，也可看出提前離開人員愈來愈多，「役情」嚴重，已拉警報。各部隊不斷開會緊盯離退人數，單位主官竭力勸阻退伍申請，更是軍中公開秘密。

如此嚴峻狀況，絕對已達「明顯而直接的危險」，必須獲得足夠的重視，進而運用資源來解決問題。

然而，長期以來，國防部即使拚命對內施壓，對外總可波瀾不驚，主管單位甚至慣於不斷修整公式、玩弄發言話術，總要「圓」出一個天下太平。但對問題視而不見，等到海嘯來臨那一天，該怎麼辦？

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