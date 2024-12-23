軍力流失 提前退伍官兵數陷羅生門

兩岸關係緊張與疫情結束後的缺工潮，導致國軍人力嚴重流失。立委王定宇上月質詢指出，各軍校畢業生提前賠款退伍，每年超過一千人，將近招生數三分之一。記者以此詢問國防部，卻得到宛如羅生門的矛盾結果。軍方官員私下表示，志願役官兵薪水乍看不低，但相較於同樣勞力類工作就明顯見絀。若要讓從軍具備職場競爭力，每月恐要加薪兩萬以上。

十一月廿五日，王定宇在立院外交及國防委員會，引述國防部人事次長室提供數據，各軍校畢業生任官未滿年限提前賠錢退伍案例，今年前十個月已達一○三七人；本年度各軍校招獲學生總數為三四三三人。

記者日前詢問國防部十一月底最新數字。人事次長室本月十八日答覆，卻減為六八○人，並稱立委引述的是全體軍士官提前退伍人數，包括一般社會青年報考的專業軍、士官班；單論軍校畢業生，就只有六八○人。

記者再度詢問，就立委表格列出時段，軍校畢業生的提前退伍數字。人次室答覆，，今年前十個月一九九人。如此代表，今年十一月提前退伍者，高達四八一人。對此人次室又宣稱，十八日提供的六八○人「數字錯誤」，截稿前尚未提供新數據。

國防部長顧立雄在立院表示，已將提升待遇的方案送交政院。國防部不透露方案內容，據傳為每月增加「志願役加給」五千元，「戰鬥部隊加給」兩千至三千元。有官員私下表示，若以同樣必須早起、長時戶外勞動的職業類別相比，軍人薪水還是明顯不及，恐怕要加兩萬元以上，才能真正「有感」。

官員也承認，海軍艦艇單位第一線長時間在海上與共艦周旋，是近年人力流失的「重災區」，有些主戰艦艇的編現比僅達七成。海軍將領表示，艦艇人員專屬的海勤加給也需相應調整，否則其他加給提高後，只會使上船服役的誘因變得更低。

中將退伍的前立委吳斯懷說，國軍待遇比美、星等國差距明顯，確實須提高，但預算支用要考慮平衡，除直接撥預算加薪，也該運用其他手段，提升軍人尊嚴與生活品質。

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