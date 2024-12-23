聽新聞
0:00 / 0:00

軍力流失 提前退伍官兵數陷羅生門

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
兩岸關係緊張與疫情結束後的缺工潮，導致國軍人力嚴重流失。本報資料照片
兩岸關係緊張與疫情結束後的缺工潮，導致國軍人力嚴重流失。本報資料照片

兩岸關係緊張與疫情結束後的缺工潮，導致國軍人力嚴重流失。立委王定宇上月質詢指出，各軍校畢業生提前賠款退伍，每年超過一千人，將近招生數三分之一。記者以此詢問國防部，卻得到宛如羅生門的矛盾結果。軍方官員私下表示，志願役官兵薪水乍看不低，但相較於同樣勞力類工作就明顯見絀。若要讓從軍具備職場競爭力，每月恐要加薪兩萬以上。

十一月廿五日，王定宇在立院外交及國防委員會，引述國防部人事次長室提供數據，各軍校畢業生任官未滿年限提前賠錢退伍案例，今年前十個月已達一○三七人；本年度各軍校招獲學生總數為三四三三人。

記者日前詢問國防部十一月底最新數字。人事次長室本月十八日答覆，卻減為六八○人，並稱立委引述的是全體軍士官提前退伍人數，包括一般社會青年報考的專業軍、士官班；單論軍校畢業生，就只有六八○人。

記者再度詢問，就立委表格列出時段，軍校畢業生的提前退伍數字。人次室答覆，，今年前十個月一九九人。如此代表，今年十一月提前退伍者，高達四八一人。對此人次室又宣稱，十八日提供的六八○人「數字錯誤」，截稿前尚未提供新數據。

國防部長顧立雄在立院表示，已將提升待遇的方案送交政院。國防部不透露方案內容，據傳為每月增加「志願役加給」五千元，「戰鬥部隊加給」兩千至三千元。有官員私下表示，若以同樣必須早起、長時戶外勞動的職業類別相比，軍人薪水還是明顯不及，恐怕要加兩萬元以上，才能真正「有感」。

官員也承認，海軍艦艇單位第一線長時間在海上與共艦周旋，是近年人力流失的「重災區」，有些主戰艦艇的編現比僅達七成。海軍將領表示，艦艇人員專屬的海勤加給也需相應調整，否則其他加給提高後，只會使上船服役的誘因變得更低。

中將退伍的前立委吳斯懷說，國軍待遇比美、星等國差距明顯，確實須提高，但預算支用要考慮平衡，除直接撥預算加薪，也該運用其他手段，提升軍人尊嚴與生活品質。

國防部 王定宇 軍人

延伸閱讀

韓國瑜將率團赴川普就職典禮 綠委提蕭美琴模式盼比照

影／青鳥被綠營立委煽動拆護欄！鍾佳濱持油壓剪破壞公物...慘了

綠委移除柵欄、揮手號召青鳥衝立院 民眾與警爆發推擠衝突

傳不雅影片給神祕女子？ 王定宇駁斥：說一次就告一件

相關新聞

國造海鯤艦海試 關卡重重待解

立法院外交及國防委員會日前通過國造潛艦「第二階段：原型艦海鯤艦」以及「第三階段：後續艦籌建」的兩筆預算，不過立下但書，必...

新聞眼／人命關天 在野把關潛艦國造非擋預算

立法院國防及外交委員會初審通過「潛艦國造」第二、三階段兩筆年度預算，先前面對原型艦「海鯤艦」泊港測試多項缺失仍待改正、海...

量產變數多 學者：潛艦預算一次編足沒必要

立法院外交及國防委員會日前通過明年度國造潛艦的二、三階段預算，不過，早在國防部提出從明年（二○二五）起到二○三八年間分十...

觀察站／「役情」警報 還要粉飾太平？

M1A2戰車到來、拜登總統「聖誕大禮」再度軍援，乃至潛艦預算爭論，在在吸引社會關注。相較之下，國軍人力問題悄無聲息，得不...

軍力流失 提前退伍官兵數陷羅生門

兩岸關係緊張與疫情結束後的缺工潮，導致國軍人力嚴重流失。立委王定宇上月質詢指出，各軍校畢業生提前賠款退伍，每年超過一千人...

前空軍副司令劉峯瑜 接任國防院研究副執行長

國防部智庫、國安防安全研究院19日召開董事會，通過由前空軍副司令劉峯瑜接任研究副執行長，原代理行政、研究副執行長職務的研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。