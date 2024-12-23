新聞眼／人命關天 在野把關潛艦國造非擋預算

立法院國防及外交委員會初審通過「潛艦國造」第二、三階段兩筆年度預算，先前面對原型艦「海鯤艦」泊港測試多項缺失仍待改正、海上測試遙遙無期，就要匡列二八四○億元橫跨長達十四年的預算，使得各界質疑不斷。

有媒體戲稱「等八艘潛艦全造完，小孩都要上大學了」，更何況，潛艦可說是最精密的武器戰具，國內在毫無經驗的情況下要從頭開始，在野把關，本屬合理，不能被簡化為「擋預算」。

外界質疑國安部門、海軍，乃至於台船提出各種規畫太過樂觀，例如目前規畫的十四年造艦期程，但除了每艘約四年半的建造期外，船艦通常每年都需進廠約一個月「定保」；約四年要進行深度「大修」，時間可能長達一年，這些工程在保固期間都要回台船執行，因此也令人質疑，台船一邊修船、一邊造船，廠房船台、船塢及人力究竟夠不夠？會不會延宕修造交船進度？甚至有人提出全案期程應展延到廿年才較穩妥。

此外，造艦造船涉及高深的工程工藝，潛艦作戰更牽涉水文、水下聲學、水下地形地理等各項學理的應用，涵蓋的知識範圍並非一般常人都能具備，資訊不對等的落差更為明顯，也令外界更難以輕易理解箇中奧秘，自然也造成外界的問號。

潛艦是重要的戰略武器，又是人命關天的重大投資，自然備受矚目，然而，執政當局、側翼，甚至立委，面對種種質疑，卻往往仍是政治性地簡單化約為「擋預算」，一句「砍掉就沒了」就想定調一切，卻不願去討論背後確實可能存在的風險，恐怕更不利國造潛艦的未來。

海軍造艦千頭萬緒，唯有更務實面對，才能實現中華民國建構水下兵力的夢想。

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