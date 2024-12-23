聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／人命關天 在野把關潛艦國造非擋預算

聯合報／ 本報記者李人岳
立法院開始審查明年度國防預算，潛艦國造預算成為焦點。圖／聯合報系資料照片
立法院開始審查明年度國防預算，潛艦國造預算成為焦點。圖／聯合報系資料照片

立法院國防及外交委員會初審通過「潛艦國造」第二、三階段兩筆年度預算，先前面對原型艦「海鯤艦」泊港測試多項缺失仍待改正、海上測試遙遙無期，就要匡列二八四○億元橫跨長達十四年的預算，使得各界質疑不斷。

有媒體戲稱「等八艘潛艦全造完，小孩都要上大學了」，更何況，潛艦可說是最精密的武器戰具，國內在毫無經驗的情況下要從頭開始，在野把關，本屬合理，不能被簡化為「擋預算」。

外界質疑國安部門、海軍，乃至於台船提出各種規畫太過樂觀，例如目前規畫的十四年造艦期程，但除了每艘約四年半的建造期外，船艦通常每年都需進廠約一個月「定保」；約四年要進行深度「大修」，時間可能長達一年，這些工程在保固期間都要回台船執行，因此也令人質疑，台船一邊修船、一邊造船，廠房船台、船塢及人力究竟夠不夠？會不會延宕修造交船進度？甚至有人提出全案期程應展延到廿年才較穩妥。

此外，造艦造船涉及高深的工程工藝，潛艦作戰更牽涉水文、水下聲學、水下地形地理等各項學理的應用，涵蓋的知識範圍並非一般常人都能具備，資訊不對等的落差更為明顯，也令外界更難以輕易理解箇中奧秘，自然也造成外界的問號。

潛艦是重要的戰略武器，又是人命關天的重大投資，自然備受矚目，然而，執政當局、側翼，甚至立委，面對種種質疑，卻往往仍是政治性地簡單化約為「擋預算」，一句「砍掉就沒了」就想定調一切，卻不願去討論背後確實可能存在的風險，恐怕更不利國造潛艦的未來。

海軍造艦千頭萬緒，唯有更務實面對，才能實現中華民國建構水下兵力的夢想。

海軍 海鯤 潛艦國造

延伸閱讀

海鯤號潛艦潛水鏡裝好了今浮移至乾塢 台船透露下一步

獨／潛望鏡裝好了 預算初審後海鯤號潛艦再度現身

海虎艦3士官執勤落海失蹤 監察院糾正海軍

林岱樺：刪潛艦預算危及國防人才 切勿害高雄又害台灣

相關新聞

國造海鯤艦海試 關卡重重待解

立法院外交及國防委員會日前通過國造潛艦「第二階段：原型艦海鯤艦」以及「第三階段：後續艦籌建」的兩筆預算，不過立下但書，必...

新聞眼／人命關天 在野把關潛艦國造非擋預算

立法院國防及外交委員會初審通過「潛艦國造」第二、三階段兩筆年度預算，先前面對原型艦「海鯤艦」泊港測試多項缺失仍待改正、海...

量產變數多 學者：潛艦預算一次編足沒必要

立法院外交及國防委員會日前通過明年度國造潛艦的二、三階段預算，不過，早在國防部提出從明年（二○二五）起到二○三八年間分十...

觀察站／「役情」警報 還要粉飾太平？

M1A2戰車到來、拜登總統「聖誕大禮」再度軍援，乃至潛艦預算爭論，在在吸引社會關注。相較之下，國軍人力問題悄無聲息，得不...

軍力流失 提前退伍官兵數陷羅生門

兩岸關係緊張與疫情結束後的缺工潮，導致國軍人力嚴重流失。立委王定宇上月質詢指出，各軍校畢業生提前賠款退伍，每年超過一千人...

前空軍副司令劉峯瑜 接任國防院研究副執行長

國防部智庫、國安防安全研究院19日召開董事會，通過由前空軍副司令劉峯瑜接任研究副執行長，原代理行政、研究副執行長職務的研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。