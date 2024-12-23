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量產變數多 學者：潛艦預算一次編足沒必要

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖／聯合報系資料照片
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖／聯合報系資料照片

立法院外交及國防委員會日前通過明年度國造潛艦的二、三階段預算，不過，早在國防部提出從明年（二○二五）起到二○三八年間分十四年編列二八四○億八○八○萬元預算，一次編足十四年、跨過三任政府任期的預算時，就引發各界爭議；尤其面對人命關天的潛艦，朝野都不免質疑。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，分階段編列預算，應該是可行的選項。軍事專家張競則提醒，軍備量產階段還會有各項變數，不能樂觀以為「頭過身就過」。

揭仲指出，海軍估計一艘潛艦的建造期程約四年半，應該足夠建案單位依照成本資訊來籌編下一階段所需經費，當然也可在先前另編籌備預算。尤其國防部長顧立雄已經承認第一階段只會與台船簽約造兩艘潛艦，再視情況對後續艦進行精進作為，顯示分階段編列預算有一定可行性，且是行政單位可讓步的作法。

揭仲分析，海軍將分「二、三、二」批次建造後續艦，但每階段隨著新需求、新裝備獲得，都可能構型大改，相關次系統、零組件都可能變動，甚至影響到設計，因此現在一次編足十四艘的預算其實沒有必要。

不過，他也認為，立法院在編列首批兩艘艦時可多給予一些彈性，讓軍方有除錯的空間。至於國防部及海軍提出包括履約階段的種種擔憂，其實可透過預算編列技術來解決。同時，立法院及國防部也應建立定期報告、監督的機制，也可隨時處理建造過程中的各種問題。

中華戰略學會資深研究員張競則指出，處理當前爭議，首先必須檢討此種預算規畫與配置方式，是否符合各項預算與政府採購作業法規？張競並說，依據以往國軍投資重要軍備系統先例，就算完成研發進入量產階段，其實也可能出現變數讓量產預算遭致大量刪減或是轉作他用；最具體案例就是IDF戰機及海軍二代二級艦。所以就算先行匡列足額量產預算，也不必然「頭過身就過」，整個量產階段都還會充滿各項變數。

國防部 揭仲 海軍 潛艦 顧立雄

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