國造海鯤艦海試 關卡重重待解

立法院外交及國防委員會日前通過國造潛艦「第二階段：原型艦海鯤艦」以及「第三階段：後續艦籌建」的兩筆預算，不過立下但書，必須等海鯤艦展開海試及完成海試後始能動支，然而，從海軍專業的角度，海鯤艦要展開海試，其實還有重重難題。

外交及國防委員會審查明年度國防預算，針對各方矚目的潛艦國造預算，除了原型艦「海鯤艦」明年度的五億八四九五萬元預算以主決議的方式暫列外，後續七艘潛艦「第三階段後續艦籌建案」編列於明年的十九億九六○○萬元預算，也以主決議要求國防部必須在海鯤艦完成海測後始能動支。

預算審議前，對於潛艦預算究竟該凍結或刪除，各方意見不一，兩筆潛艦預算雖經折衝都獲得保留，但關鍵仍在海鯤艦的海測能否順利？根據國防部預估，目前仍在泊港測試中的海鯤艦，預計明年四月可展開海上測試、預計九月完成、按期程應在十一月交付海軍。不過在專業看來，光海測其實就是一項大挑戰。

曾任海軍司令、經手潛艦國造最初規畫的國民黨立委陳永康指出，海鯤艦出港，單單以航速七節航行到高雄港廿浬外的測試區，來回估計就要八小時；其次，在海上測試四到五個小時，估計八十多名船員及測試人員既沒有水、還要自己帶便當，最麻煩是廁所馬桶還有繁複抽吸程序，沒有受過訓練的人根本不知道該如何使用。

原型艦出海測試，包括前導艦、周圍水面警戒艦、救難艦、水下要有監控艦，肯定勞師動眾；尤其左高海域商船往來頻密，必須提前七十二小時發布管制通告；更別提只要一出港，免不了各方情報船隻、飛機，都會來刺探。

另外，陳永康也質疑，測試階段的保險合約是否已經完備？不管是人員落海、機器故障、漁船侵入測試區衍生意外等，所有前置作業都須審慎。他提醒，國內包括離岸風機等大型工程，都需再找國外公司再保險，這都是台船公司必須備妥的前置準備。

國內海洋聲學專家也提醒，潛艦最重要的罩門就是「噪音」，海鯤艦產生的噪音必須經過精密檢測，但高雄外海各國船隻往來頻繁，如何能確保「乾淨的噪音環境」其實也是海軍與台船在規劃畫試時要傷腦筋的問題。

退休海軍官員回憶，當年海龍、海虎在原廠海測，每艘大約需經六至八個月；而當年「光華計畫」籌建成功級艦，雖採用已經成熟的美軍派里級巡防艦為藍本，但所有交船前的測試仍必須全部完整測過一輪。如今全新的海鯤艦恐怕還需考慮缺失改正、再測試的時間，潛艦國造如何能走得順、走得遠，恐怕還有長路要克服。

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