【專家之眼】川普對台灣的態度

在台灣問題上，川普一直對軍事干預含糊其辭。但因兩岸緊張依舊，以及中方日益使用灰色地帶策略，台灣應該對川普2.0有什麼期待？

川普歷來將中國視為競爭對手，故對台可能會維持美國傳統的「戰略模糊」政策，在加強台灣自衛能力的同時，避免明確承諾軍事干預，以避免挑釁中國，更可威懾了北京的攻台策略。因此他的政府可能會使用更強硬的措辭在外交上支持台灣，並傾向於通過交易來執行外交政策，這可能會導致對台灣的有條件支援，並與貿易或其他讓步掛鉤。

此外，川普還可能會優先考慮深化美台貿易關係，推動雙邊貿易協定，以減少台灣對中國的經濟依賴。川普一直對多邊主義持懷疑態度，也不太可能正式承認台灣是一個主權國家，但可以鼓勵美國盟友加強與台灣的非官方關係，尤其是在對抗中國的脅迫方面，並強化台灣對國際組織的參與，以便增加美方談判的籌碼。由於台灣在全球半導體製造中的戰略作用，符合美國保護供應鏈和對抗中國技術的利益，川普可能會深化在這一領域的合作。

川普還可能會繼續或擴大對台灣的軍售，提供無人機、導彈防禦系統和海軍艦艇等先進武器，以便有利於美國國防的出口。同時也會在軍事交流中，加強聯合訓練演習，從而強化台灣對灰色地帶衝突和潛在封鎖的準備。川普可能會增加美國在台灣海峽和南海的海軍巡邏，以表明對台灣的支持並對抗中國的灰色地帶戰術。

如果中國加強使用經濟封鎖或準軍事戰略，川普可能會採取更具對抗性的姿態，部署美國軍隊進行航行自由行動或對北京實施經濟制裁。美國對台灣加強支援，可能會引發中國採取更激進的反應，例如軍事演習、網路攻擊或經濟報復。

川普與中國脫鉤的戰略，將會減少美國對中國商品的依賴，並鼓勵供應鏈轉向台灣和其他盟友，從而間接使台灣受益。川普的交易方式，可能會使美國在危機時造成不確定性，也可能會導致有關美國意圖的混合信號，使台灣更難規劃其長期戰略。

川普2.0已未演先轟動，台灣必須密切關注川普的對台外交政策，且利用其經濟和技術優勢來確保其地位，更應該與對岸友善，以便保障台海的安全。

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