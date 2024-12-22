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學者：與美數據連線 國軍「聯合作戰指管能力」提升

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

美國拜登政府宣布動用總統提用權（ＰＤＡ）提供台灣五點七億美元的軍事援助，同時，美國國防部也宣布出售「七六快砲座零附件」及「Link-十六終端機升級」。淡江戰略所助理教授林穎佑指出，這批軍售可提升國軍聯合作戰指管能力及因應灰色地帶行動的持續戰力。不過，明年一月川普上任後的軍售政策有待觀察，可能因此使拜登政府趕在最後一刻提供更多軍備。

林穎佑指出，Link-十六終端機升級案若能讓數據鏈路的頻寬增加，處理速度加快，可增進國軍戰場數位化管理，其次是與「美國的數據連線」，系統介接與整合將會是未來發展的關鍵。

林穎佑表示，七六快砲則是海軍現役成功級、康定級、錦江級和沱江級等主要作戰艦艇的重要武裝，也是未來輕巡防艦配備的武器，拜登政府這次出售零附件，可能也反映出國軍面對共軍灰色地帶的頻繁擾台，增加武器裝備後勤負擔及耗損率，也證明台美軍售流程已趨向正常化。

林穎佑指出，由於美國將進入耶誕節與新年假期，緊接著明年一月廿日政權交接，此次對台軍售有可能是拜登政府四年任期內的最後一次，候任總統川普的決策尚有高度不確定性，未來美台軍售的方向是否會維持拜登時期，仍有待觀察。

國防安全研究院院副研究員舒孝煌分析，拜登政府這次軍售一如先前，沒有出售大型武器載台系統，而是提升台灣現有軍事裝備性能，對於國軍戰力的維持、補充仍有很高價值。

舒孝煌指出，這次出售Link-十六終端機升級案主要針對空軍Ｅ-二Ｋ預警機、Ｆ-十六Ｖ戰機、Ｐ-三Ｃ反潛機及愛國者防空飛彈等美系武器裝備，使美製系統能充分納入共同防衛圖像，未來應爭取將ＩＤＦ戰機等國產武器系統納入，使國軍具更完整的聯合作戰能力。

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