美軍售Link-16升級 學者：可增進國軍聯戰指管效能

美國拜登政府宣布對台第19度軍售，戰略學者分析，Link-16終端機升級案將增加數據頻寬，讓國軍F-16V、預警機、反潛機與愛國者飛彈等美製系統，能充分納入共同防衛圖像，增進國軍聯合作戰指管效能。

針對價值約2.65億美元（約新台幣86億）的「Link-16終端機升級」案，國防部說明，此案是美方提供國軍「戰術數據鏈路系統（Link-16）」升級所需終端機及系統整合所需技術服務，目的在滿足國軍聯戰指管系統升級需求；總額3000萬美元的「76快砲座零附件」作業維持費對台軍售案，則是供售76快砲座、運輸外箱、維修後勤支援等項目。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社記者，Link-16終端機升級包含頻寬增加，且器材體積變小，過往國軍受限於預算等因素，並沒有為所有載台均配置Link-16，此次升級案可望讓更多國軍武器載台也能裝備Link-16，增進國軍各部隊聯合作戰效能。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，此次對台軍售凸顯美國對台灣的安全合作，不只是在大型武器，也包含零附件與相關的升級，Link-16終端機升級案若能讓數據鏈路的頻寬增加，處理速度加快，可增進國軍戰場數位化管理，其次是與「美國的數據連線」，系統介接與整合將會是未來發展的關鍵。

林穎佑表示，由於美國將進入耶誕節與新年假期，之後是明年1月20日的政權交接，此次對台軍售有可能是拜登政府4年任期內的最後一次，候任總統川普未來軍售台灣的方向是否會維持拜登時期，仍有待觀察。

國防院副研究員舒孝煌指出，拜登政府這次軍售一如先前，沒有出售大型武器載台系統，而是提升台灣現有軍事裝備性能，Link-16終端機升級案主要針對空軍E-2K預警機、F-16V戰機、P-3C反潛機、愛國者防空飛彈系統等裝備，使美製系統能充分納入共同防衛圖像，未來也希望能將國防自主的相關武器系統納入，使國軍具有更完整的多領域作戰能力。

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