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陸軍「戰技隊」最強女中士廖婷羽 空中奪命剪刀腳技驚四座

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
陸軍鎮東部隊「戰技隊」聲名遠播，女隊員中士廖婷羽，人小志氣高的她2年前通過嚴苛考驗進入戰技隊，多次參與活動表演技驚四座，獲得滿堂喝采。記者尤聰光／攝影
陸軍鎮東部隊「戰技隊」聲名遠播，女隊員中士廖婷羽，人小志氣高的她2年前通過嚴苛考驗進入戰技隊，多次參與活動表演技驚四座，獲得滿堂喝采。記者尤聰光／攝影

駐守台東的王牌部隊陸軍鎮東部隊，2015年成立「戰技隊」聲名遠播，隊員個個身手矯健、體能超凡，不輸一般特戰單位，其中1名女隊員中士廖婷羽，人小志氣高的她2年前通過嚴苛考驗進入戰技隊，多次參與活動表演技驚四座，獲得滿堂喝采。她說，「挑戰自我，是她的目標」。

「嚴不嚴苛，自己說了算！」廖婷羽很有自信的說，不管哪個國軍單位，訓練都很辛苦，也很嚴格，但自己過不了，自然就被淘汰掉，所以她從軍5年來，就給自己設定目標，就是不斷挑戰自己，所以2年前自願加入戰技隊，證明自己的能力，至今她很享受這個很挑戰性的大家庭。

身高僅150出頭、體重不到50公斤的廖婷羽，面對身材高大的男隊員，體能絲毫不遜色，將高強度綜合格鬥練的熟嫻，無論擒拿術、奪刀、奪槍與徒手格鬥等項目，每個動作都紮實，拳拳到肉，毫不馬虎；尤其招牌夾頭反摔，利用雙腿就像剪刀把對方頭夾住，再用力旋轉摔飛，超吸睛。

國軍面臨少子化，招募更加困難的情況下，廖婷羽休假在外也會主動當起招募員，鼓勵年輕學子或身邊好友可以考慮走軍職這條路。她說，其實從軍有無限的可能，她因為興趣從軍，也樂在工作，現在軍中強調多元發展，不再是過去刻板印象，若覺得適合，趁年輕可以挑戰自我看看。

據了解，鎮東戰技隊在民國2015年成立，目前隊員人數約40人左右，平時都在各單位操課及執行任務，因此，隊員們都是利用空餘時間進行訓練，配合單位需求或活動邀請，隊員就會集合表演，發揮平時所學，把最精湛的格鬥技能，呈現在民眾面前。

個性開朗的廖婷羽很有自信的說，「挑戰自我，是她的目標」。記者尤聰光／攝影
個性開朗的廖婷羽很有自信的說，「挑戰自我，是她的目標」。記者尤聰光／攝影
2015年成立的鎮東「戰技隊」聲名遠播，隊員個個身手矯健、體能超凡，不輸一般特戰單位。記者尤聰光／攝影
2015年成立的鎮東「戰技隊」聲名遠播，隊員個個身手矯健、體能超凡，不輸一般特戰單位。記者尤聰光／攝影
身高僅150出頭、體重不到50公斤的廖婷羽，與高大魁梧的男隊員站在一起，顯得相當嬌小。記者尤聰光／攝影
身高僅150出頭、體重不到50公斤的廖婷羽，與高大魁梧的男隊員站在一起，顯得相當嬌小。記者尤聰光／攝影

國軍 特戰 陸軍

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